U nás už si nikdo kuklu nenavleče a pyro nerozsvítí, řekl šéf Slavie Tvrdík
12. 5. 2026 – 8:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka sáhne fotbalová Slavia po skandálních událostech v sobotním ligovém derby se Spartou k přísným opatřením.
Na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázaná pyrotechnika a zakrývání obličeje, možná je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. Tvrdík to řekl v pořadu TIKI-TAKA televize Oneplay Sport.
"Bude to pro nás drastické, bude nás to bolet, bude nás to stát desítky milionů. Ale jestli to nejde dialogem a porozuměním, tak to musí jít represí. V tuto chvíli chci říct veřejný závazek, že u nás už si nikdo kuklu nenavleče a pyro nerozsvítí," řekl Tvrdík.
Šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Někteří chuligáni se střetli se sparťanskými hráči, další házeli světlice do sektoru hostujících příznivců. Slavia čeká na úterní verdikt disciplinární komise, hrozí jí kontumace zápasu, uzavření stadionu a vysoká pokuta. Sám vršovický klub uzavřel severní tribunu, kde sídlí "kotel", a snaží se identifikovat viníky.
"Pravidelně řešíme systémová řešení. To je zákon o soukromých bezpečnostních službách, možnost registru výtržníků a používání face recognition systémů (na rozpoznávání obličejů). Mě hrozně bolí, když máme tenhle systém nainstalovaný za 16 milionů korun, mohli bychom ho pustit a hned vědět, kdo to udělal. Bohužel žijeme v Evropské unii, která právo na ochranu osobních údajů nadřazuje bezpečnosti návštěvníků stadionu. Politici nám opakovaně slibovali řešení, ale nedaří se nám prosadit zákonnou úpravu," uvedl Tvrdík.
"Kamerové systémy na rozeznávání obličejů máme, Sparta také, akorát je nemůžeme spustit. Přišel Úřad pro ochranu osobních údajů, Sparta dostala pokutu a my zákaz je používat. Tento týden jsem požádal o schůzku předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Majitel Slavie (Pavel Tykač) mi dnes ráno řekl, že máme ty systémy pustit. Ať nám dávají pokuty, že je budeme platit. Dokud to soudy nezakážou, tak to budeme používat k identifikaci násilníků a výtržníků. Asi je potřeba situaci vyhrotit a rozhodnout o tom, jestli je tu zájem o ochranu zdraví, nebo ochranu dat," přidal bývalý ministr obrany.
Podle společného odhadu Slavie a policie vniklo na hřiště zhruba 1200 lidí z tribuny Sever, která má kapacitu kolem čtyř tisíc míst. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka.
"Zatím byla praxe taková, že byla presumpce neviny a museli jsme to dokázat. My to otočíme, uděláme presumpci viny. Máme ostré záběry a vidíme, kdo zůstal na tribuně Sever. Ti, co zůstali sedět, jsou podle mě fanoušci Slavie, ostatní jsou výtržníci. Kdo se neprokáže, že zůstal na tribuně, ten se tam už nedostane," upozornil Tvrdík.
Slavia zváží, zda v budoucnu alespoň v sektorech tribuny Sever nezavede u vstupu kontrolu občanských průkazů. "Deset let jsem věřil dialogu, mantinelům, které jsme si nastavili. Měli jsme vnitřní dohody mezi námi a fanouškovskými skupinami, které jsou na tribuně Sever. Teď překročily hranice, vyhlásily válku klubu i běžným fanouškům. A když se válčí, tak se přijímají mimořádné prostředky. Buď bude tribuna Sever bezpečná, nebo bude prázdná," uvedl Tvrdík.
Šéf klubu zároveň připustil, že vztah vedení s vůdčí fanouškovskou skupinou Tribuna Sever ochabl. "Posledních šest měsíců změnili a omezili komunikaci, začali být přesvědčení o tom, že jim klub patří. Zpětně si vyčítám, že jsme měli reagovat dřív," dodal.