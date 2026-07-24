U cizích se vám špatně spí? Nejste sami: Má to důvod, který pochází až z pravěku
24. 7. 2026 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke
Známe to všichni. Přijedete do krásného hotelu nebo na návštěvu k příbuzným, lehnete si do čistých peřin, ale místo hlubokého odpočinku se celou noc jen neklidně převalujete. Každé vrznutí podlahy vás probudí a ráno se cítíte, jako byste spali jen napůl.
Dobrou zprávou je, že nemáte problém s nespavostí. Věda totiž potvrdila, že pocit spánku "na půl oka" je v tomto případě naprosto doslovný. Váš mozek si totiž z pravěku přinesl fascinující obranný mechanismus.
Odborně se mu říká „účinek první noci“ a vědci ho znají už spousty let. Pro spánkové laboratoře po celém světě je to tak běžná věc, že výsledky z první noci, kterou pacient stráví napojený na přístrojích v cizím prostředí nemocnice, lékaři obvykle rovnou vyhazují do koše.
Vědí totiž, že mozek se první noc chová nestandardně. Dlouho se ale přesně nevědělo, co se uvnitř hlavy vlastně děje.
Polovina mozku drží noční stráž
Tajemství špatného spánku v cizím prostředí definitivně rozlouskl až tým expertů pod vedením profesorky Yuky Sasaki. Jak vysvětluje oficiální zpráva americké Brown University, vědci pomocí pokročilé magnetické rezonance a detailního skenování mozku (MEG a EEG) zjistili naprosto nečekanou věc. Během první noci v novém prostředí náš mozek neusne celý.
Ve fázi hlubokého spánku zůstává jedna celá mozková hemisféra (zpravidla ta levá) podstatně aktivnější a bdělejší než ta druhá. Funguje jako vestavěný bezpečnostní systém neboli "noční hlídač".
Jinak řečeno, půl hlavy spí, půl hlavy bedlivě naslouchá, aby vás nesežral medvěd.
Ve studii, kterou publikoval prestižní vědecký žurnál Current Biology, vědci dokázali, že tato bdělejší polovina mozku reaguje na neznámé zvuky zlomkem vteřiny a dokáže člověka okamžitě probrat.
Zvuky, které by vás doma nechaly naprosto chladnými (například zapípání výtahu na chodbě nebo praskání dřeva v chatě), vaše levá hemisféra v cizím prostředí vyhodnotí jako potenciální riziko a pro jistotu vás vzbudí.
Jsme naprogramovaní jako delfíni
Dnes je to spíš k vzteku, ale v minulostí nám tento mechanismus zachraňoval holý život. Když naši pravěcí předci kočovali a museli přespat v neznámé jeskyni nebo na novém území, tvrdý spánek by pro ně znamenal obrovské riziko. Evoluce proto člověka vybavila schopností spát v novém prostředí asymetricky.
Tento takzvaný unihemisférický spánek není v přírodě nic neobvyklého. Běžně ho používají například tažní ptáci, aby mohli během dlouhých letů částečně spát ve vzduchu, nebo mořští savci (jako jsou delfíni či velryby), kteří musejí mít polovinu mozku vzhůru, aby se nezapomněli nadechnout nad hladinou.
U lidí jde ale o relikt, který se objevuje výhradně jen při oné kritické první noci. Druhý den, jakmile mozek prostředí zmapuje a vyhodnotí jako bezpečné, už obě hemisféry usínají současně a hluboko.
Jak přesvědčit mozek, že vám nic nehrozí
Šance, že nás dnes na hotelovém pokoji napadne šavlozubý tygr je poměrně zanedbatelná, naše jeskynní geny ale bohužel nejde jen tak jednoduše vypnout. Existují ale ověřené způsoby, jak levou hemisféru trochu ukolébat.
Klíčem je ošálit mozek tak, aby si myslel, že je doma. Nejlépe na to funguje čich a hmat. Pokud máte problémy se spánkem na cestách, vozte si s sebou vlastní povlak na polštář. Vašemu mozku dodá důvěrně známou vůni domova (a vašeho pracího prášku), což mu pošle jasný signál, že je v bezpečí.
Výborně fungují také špunty do uší nebo aplikace produkující takzvaný bílý šum (například zvuk zapnutého ventilátoru nebo deště), které spolehlivě zamaskují nečekané cizí ruchy, kvůli kterým by vás levá hemisféra zbytečně budila.
A to nejdůležitější pravidlo? Nestresujte se. Když teď víte, že je vaše první rozbitá noc v hotelu jen dokonalým důkazem toho, jak perfektně vás vlastní tělo chrání, možná to snáze hodíte za hlavu.