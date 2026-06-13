Dnes je sobota 13. června 2026., Svátek má Antonín
Počasí dnes 20°C Občasný déšť

Tyto potraviny se v obchodě tváří výhodně. Ve skutečnosti na nich lidé zbytečně přeplácejí stovky korun

13. 6. 2026 – 15:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tyto potraviny se v obchodě tváří výhodně. Ve skutečnosti na nich lidé zbytečně přeplácejí stovky korun
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nákup potravin se v posledních letech výrazně prodražil a stále více lidí hledá způsoby, jak ušetřit. Přesto existují produkty, které pravidelně končí v nákupních košících, i když jejich cena bývá mnohem vyšší, než odpovídá jejich skutečné hodnotě.

Odborníci na spotřebitelské chování i bývalí pracovníci obchodních řetězců upozorňují, že právě u těchto položek často platíme hlavně za pohodlí, marketing nebo způsob vystavení zboží.

ChatGPT Image 13. 6. 2026 12_52_17
Magazín
Nalijte na plevel tyto 3 běžné suroviny z kuchyně. Do druhého dne může být po něm, odborníci ale varují před jednou chybou

Nakrájené ovoce a zelenina stojí násobně více

Na první pohled vypadají prakticky. Krabičky s nakrájeným melounem, ananasem, ovocnými saláty nebo očištěnou zeleninou šetří čas a práci. Za tuto službu si však zákazníci často výrazně připlácí.

Podle spotřebitelských organizací může být cena nakrájeného ovoce i několikanásobně vyšší než u celého kusu. Kromě samotného krájení platíte také za obal, skladování a kratší trvanlivost produktu.

profimedia-1107802006
Magazín
Tohle od princezny Kate nikdo nečekal. Před pacientkou odhalila bolestivé rodinné tajemství

Balená voda není vždy nejvýhodnější volbou

Ve většině evropských zemí podléhá pitná voda z vodovodu přísným kontrolám. Přesto lidé každoročně utratí miliardy korun za balenou vodu.

V mnoha regionech je kohoutková voda stejně bezpečná jako balená. Pokud někomu nevyhovuje její chuť, odborníci doporučují filtrační konvice nebo filtrační systémy. Strouhaný sýr a hotové saláty bývají drahým komfortem.

Podobně je tomu u strouhaných sýrů, předpřipravených salátů nebo předem ochucených směsí.

Výrobci zde účtují nejen samotnou surovinu, ale také její zpracování, balení a logistiku. Ve výsledku může stejné množství sýra ve strouhané podobě stát výrazně více než celý blok, který si doma nastrouháte během několika minut.

ChatGPT Image 6. 6. 2026 08_49_42
Magazín
Obyčejný alobal může zachránit úrodu. Stačí pár proužků, tvrdí zkušení zahrádkáři

Značkové základní potraviny nejsou vždy lepší

Mouka, cukr, sůl, rýže nebo jedlá soda patří mezi produkty, u kterých bývá rozdíl mezi značkovou a privátní značkou často minimální.

Řada obchodních řetězců využívá stejné výrobce jako známé značky. Spotřebitelské testy opakovaně ukazují, že u základních komodit nemusí vyšší cena automaticky znamenat vyšší kvalitu. 

profimedia-0623122750
Magazín
Krásnější než levandule a komáři ji nesnášejí. Tato nenápadná trvalka dobývá české zahrady

Obchody vědí, jak zákazníky přimět utrácet více

Marketingoví odborníci dlouhodobě upozorňují, že rozmístění zboží v prodejnách není náhodné.

Nejžádanější produkty, jako je pečivo, mléko nebo vejce, bývají často umístěny v zadní části obchodu. Zákazník tak musí projít kolem desítek dalších výrobků. Dražší produkty navíc bývají vystaveny ve výšce očí, zatímco levnější varianty najdete na spodních nebo horních policích. 

fresh-organic-star-anise-spice-fruits-dark-plate
Magazín
Stačí dát hřebíček ke dveřím. Nenápadný trik může pomoci s problémem, který trápí mnoho domácností

Jedno číslo, které většina lidí ignoruje

Spotřebitelské organizace doporučují sledovat především cenu za kilogram, litr nebo kus výrobku. Právě tento údaj často odhalí, zda je větší balení skutečně výhodnější nebo zda obchod využívá optický klam.

Například některá akční balení mohou na první pohled působit levněji, ale po přepočtu na kilogram vyjdou dráž než standardní varianta.

beautiful-woman-works-garden
Magazín
Zkušení zahrádkáři nedají na tenhle trik dopustit: Rajčata pak rostou doslova před očima

Největší úspora začíná ještě před vstupem do obchodu

Výzkumy ukazují, že lidé nakupující podle předem připraveného seznamu utrácejí méně a méně podléhají impulzivním nákupům. Stejně důležité je nejít do obchodu hladoví. Hlad totiž zvyšuje pravděpodobnost nákupu nepotřebných a často dražších potravin

Mnoho odborníků se proto shoduje, že největší trik na úsporu není ukrytý v regálech. Začíná už doma u plánování nákupu.

Tagy:
jídlo potraviny peníze obchod zákazník utrácení
Zdroje:
CBS News, cdc.gov, tastingtable.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Ceny piva na MS ve fotbale se liší i šestinásobně, na zápasech Česka je levnější

Nejnovější články