Tyto potraviny se v obchodě tváří výhodně. Ve skutečnosti na nich lidé zbytečně přeplácejí stovky korun
13. 6. 2026 – 15:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Nákup potravin se v posledních letech výrazně prodražil a stále více lidí hledá způsoby, jak ušetřit. Přesto existují produkty, které pravidelně končí v nákupních košících, i když jejich cena bývá mnohem vyšší, než odpovídá jejich skutečné hodnotě.
Odborníci na spotřebitelské chování i bývalí pracovníci obchodních řetězců upozorňují, že právě u těchto položek často platíme hlavně za pohodlí, marketing nebo způsob vystavení zboží.
Nakrájené ovoce a zelenina stojí násobně více
Na první pohled vypadají prakticky. Krabičky s nakrájeným melounem, ananasem, ovocnými saláty nebo očištěnou zeleninou šetří čas a práci. Za tuto službu si však zákazníci často výrazně připlácí.
Podle spotřebitelských organizací může být cena nakrájeného ovoce i několikanásobně vyšší než u celého kusu. Kromě samotného krájení platíte také za obal, skladování a kratší trvanlivost produktu.
Balená voda není vždy nejvýhodnější volbou
Ve většině evropských zemí podléhá pitná voda z vodovodu přísným kontrolám. Přesto lidé každoročně utratí miliardy korun za balenou vodu.
V mnoha regionech je kohoutková voda stejně bezpečná jako balená. Pokud někomu nevyhovuje její chuť, odborníci doporučují filtrační konvice nebo filtrační systémy. Strouhaný sýr a hotové saláty bývají drahým komfortem.
Podobně je tomu u strouhaných sýrů, předpřipravených salátů nebo předem ochucených směsí.
Výrobci zde účtují nejen samotnou surovinu, ale také její zpracování, balení a logistiku. Ve výsledku může stejné množství sýra ve strouhané podobě stát výrazně více než celý blok, který si doma nastrouháte během několika minut.
Značkové základní potraviny nejsou vždy lepší
Mouka, cukr, sůl, rýže nebo jedlá soda patří mezi produkty, u kterých bývá rozdíl mezi značkovou a privátní značkou často minimální.
Řada obchodních řetězců využívá stejné výrobce jako známé značky. Spotřebitelské testy opakovaně ukazují, že u základních komodit nemusí vyšší cena automaticky znamenat vyšší kvalitu.
Obchody vědí, jak zákazníky přimět utrácet více
Marketingoví odborníci dlouhodobě upozorňují, že rozmístění zboží v prodejnách není náhodné.
Nejžádanější produkty, jako je pečivo, mléko nebo vejce, bývají často umístěny v zadní části obchodu. Zákazník tak musí projít kolem desítek dalších výrobků. Dražší produkty navíc bývají vystaveny ve výšce očí, zatímco levnější varianty najdete na spodních nebo horních policích.
Jedno číslo, které většina lidí ignoruje
Spotřebitelské organizace doporučují sledovat především cenu za kilogram, litr nebo kus výrobku. Právě tento údaj často odhalí, zda je větší balení skutečně výhodnější nebo zda obchod využívá optický klam.
Například některá akční balení mohou na první pohled působit levněji, ale po přepočtu na kilogram vyjdou dráž než standardní varianta.
Největší úspora začíná ještě před vstupem do obchodu
Výzkumy ukazují, že lidé nakupující podle předem připraveného seznamu utrácejí méně a méně podléhají impulzivním nákupům. Stejně důležité je nejít do obchodu hladoví. Hlad totiž zvyšuje pravděpodobnost nákupu nepotřebných a často dražších potravin.
Mnoho odborníků se proto shoduje, že největší trik na úsporu není ukrytý v regálech. Začíná už doma u plánování nákupu.