Tyto chyby posílají lidi do nemocnic, to nejhorší nás teprve čeká. Zůstaňte doma
26. 6. 2026 – 10:20 | Magazín | Žaneta Kaczko
Extrémní vedra představují pro organismus výraznou zátěž. Některé návyky, které lidé během horkých dnů považují za běžné, přitom nemusí být vždy tou nejlepší volbou. Přinášíme přehled doporučení pro nadcházející víkend.
Česko čeká jeden z nejteplejších víkendů letošního roku. Meteorologové varují před velmi vysokými až extrémními teplotami, které mohou v některých oblastech překročit 35 °C a ojediněle se přiblížit i hranici 40 °C. Český hydrometeorologický ústav vydal pro velkou část území výstrahy před extrémním horkem a upozorňuje na vysokou biologickou zátěž a riziko přehřátí organismu.
Právě v takových dnech už nejde jen o nepohodlí. Extrémní horko představuje významnou zátěž pro organismus a nejvíce ohrožuje seniory, malé děti, chronicky nemocné lidi, ale i zdravé dospělé, kteří podcení pitný režim nebo pobyt na slunci.
Venku raději jen ráno a večer
Když teploty přesahují 35 °C, není nejlepší nápad vyrážet na výlet, sportovat nebo trávit celé odpoledne u vody. I cesta autem, procházka po městě nebo čekání na zastávce mohou znamenat výraznou zátěž. Pokud je potřeba něco zařídit, odborníci doporučují přesunout aktivity na brzké ranní hodiny nebo pozdní večer. Právě mezi polednem a podvečerem bývá kombinace vysoké teploty, slunečního záření a rozpálených povrchů pro organismus nejnáročnější.
Jezte průběžně a lehce
Při extrémních vedrech tělo spotřebovává energii jinak než za běžných podmínek. Těžká a tučná jídla mohou zvyšovat pocit únavy a zatěžovat organismus. Mnohem vhodnější jsou menší porce lehkých jídel rozdělené do celého dne. Hodí se ovoce, zelenina, jogurty, saláty nebo lehké bílkoviny. Pokud je to možné, vyplatí se odložit vaření a pečení na večerní hodiny. Zapnutá trouba nebo sporák totiž mohou v bytě zvýšit teplotu o několik dalších stupňů, a to právě v době, kdy už není možné účinně větrat.
Ochlazování není rozmar, ale pomoc organismu
Řada lidí dělá chybu, že se snaží přečkat horko bez jakéhokoli ochlazování. Přitom jednoduché postupy mohou výrazně ulevit. Pomáhá vlažná sprcha, omývání obličeje, namáčení předloktí nebo kotníků do chladnější vody. Dobře funguje také vlhký ručník nebo hadřík přiložený na zátylek. Právě v těchto místech probíhá intenzivní prokrvení a organismus se může efektivněji ochlazovat. Naopak přímo ledová sprcha ideální není. Prudké ochlazení může vyvolat stažení cév a výsledný efekt bývá překvapivě horší.
Pijte dříve, než dostanete žízeň
Při extrémních vedrech se výrazně zvyšuje spotřeba tekutin. Pocit žízně navíc často přichází až ve chvíli, kdy už organismus část vody ztratil, proto je vhodné pít průběžně během celého dne, a to i v případě, že člověk nepociťuje výraznou žízeň. Vhodná je voda, slabé minerálky nebo neslazené čaje. Společně s potem tělo ztrácí také minerální látky, zejména sodík, draslík a hořčík. Proto mohou být užitečné iontové nápoje nebo doplňování minerálů. U některých lidí může pomoci i malé množství soli v tekutinách, což také může přispět ke snížení rizika svalových křečí.
Pot je důležitý. Nepokoušejte se mu bránit
Pocení je přirozený mechanismus, kterým se lidské tělo chrání před přehřátím. Proto je důležité nosit oblečení, které umožní odvod vlhkosti a proudění vzduchu. Ideální bývají volné střihy z přírodních materiálů, jako je len, bavlna nebo konopí. Dobře funguje i kvalitní sportovní oblečení určené pro odvod potu. Těsné a neprodyšné materiály mohou naopak pocit horka výrazně zhoršit.
Pokrývka hlavy může zabránit vážným komplikacím
Pobyt na přímém slunci bez pokrývky hlavy představuje při extrémních teplotách významné riziko. Přehřátí může vést k bolestem, nevolnosti, závratím a v krajních případech až k úpalu. Klobouk, kšiltovka nebo jiná pokrývka hlavy proto nejsou jen otázkou pohodlí, ale důležitou součástí ochrany.
Přes den nevětrat
Instinktivní otevírání oken během dne bývá jednou z nejčastějších chyb. Pokud je venku 35 nebo 38 °C, dostává se do bytu ještě teplejší vzduch. Nejúčinnější bývá větrat pouze v noci a brzy ráno. Přes den je vhodné okna zavřít a zastínit je závěsy, roletami nebo žaluziemi. Pomoci během větrání může také mokrá látka zavěšená do okna nebo nádoba s vodou umístěná poblíž proudícího vzduchu. Sice nedokáže byt výrazně ochladit, ale může mírně zvýšit vlhkost a subjektivní pocit komfortu.
Všímejte si ostatních
Při vlnách veder patří mezi nejohroženější skupiny senioři, lidé žijící sami a chronicky nemocní. Právě oni si často neřeknou o pomoc, i když jim není dobře. Pokud máte starší příbuzné, sousedy nebo známé, vyplatí se jim během horkých dnů zavolat nebo se za nimi zastavit. Někdy může stačit připomenout pití, pomoci s nákupem nebo jen zjistit, zda jsou v pořádku. Vedro není jen nepříjemnost, v některých případech může představovat skutečné zdravotní riziko.