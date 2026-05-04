Týdenní horoskop pro všechna znameníod 4. do 10. května: Kdo získá uznání a jak usměrnit své finance?
4. 5. 2026 – 7:30 | Magazín | Žaneta Kaczko
Hvězdy v tomto týdnu rozdávají karty úspěchu, kdy se Raci mohou těšit na zasloužené uznání za své dosavadní úsilí a Ryby na praktický vhled do své finanční situace. Čeká nás období přehodnocování cílů i nových profesních výzev. Které dny budou pro vaše záměry ty nejšťastnější?
Vstupujeme do týdne, který slibuje dynamické změny i prostor pro hluboké zamyšlení. Energie následujících sedmi dnů nás povedou k tomu, abychom se nebáli prosadit své vize, ale zároveň nás naučí, jak důležité je urovnat si staré záležitosti a pečovat o své vztahy. Přečtěte si, co hvězdy připravily právě pro vaše znamení a jak tyto vlivy využít ve svůj prospěch.
Beran
V tomto týdnu u vás dominuje téma seberealizace. Pocítíte příliv energie a silnou touhu prosadit se jak v pracovním, tak v osobním životě. Je to ideální okamžik pro návrat k odvážným nápadům, které jste dříve odkládali. Naslouchejte svým impulsům a buďte k sobě upřímní – právě to vám pomůže nejrychleji pocítit vaši vnitřní sílu.
Dobré dny: 6. května, 9. května.
Býk
Čeká vás období přehodnocování. I když se navenek může zdát vše v klidu, vnitřně budete chtít zpomalit a utřídit si pocity. Minulost se může připomenout skrze náhodná setkání či rozhovory, což vám dává šanci vyřešit staré problémy a zbavit se nepotřebných věcí i myšlenek. Revize dlouhodobých cílů vám přinese psychickou i fyzickou jasnost.
Příznivé dny: 5. května, 8. května.
Blíženci
Klíčovým slovem tohoto týdne jsou pro vás kontakty. Komunikace bude hrát prim hned od prvních dnů a lidé kolem vás budou zásadně ovlivňovat vaši náladu. Začnete si jasněji uvědomovat, kdo z vašich přátel či kolegů je vaší skutečnou oporou. Je to skvělý čas pro týmovou práci, sdílení nápadů a hledání spřízněných duší.
Příznivé dny: 7. května, 10. května.
Rak
Tento týden vám přináší zasloužené uznání. I když o pozornost nebudete sami usilovat, vaše dřívější úsilí začne nést ovoce a vy se ocitnete v centru dění. Možná se objeví šance zazářit v nové roli. Nebojte se vyjádřit své ambice a nepochybujte o sobě, dokážete mnohem víc, než si myslíte.
Příznivé dny: 6. května, 9. května.
Lev
Pocítíte silnou potřebu obnovy a změny stereotypu. Cokoliv nového- od koníčku po jinou cestu do práce- vás dokáže inspirovat a nabít energií. Hvězdy přejí učení, cestování a vyhledávání vzrušujících zážitků. Dopřejte si více svobody a vystupte z obvyklých scénářů, které vás svazují.
Dobré dny: 5. května, 10. května.
Panna
Do popředí se dostává hloubka a seriózní přístup k životu. Budete muset otevřít témata, která jste možná dlouho ignorovali, ať už jde o finance nebo osobní prožitky. Touha pochopit věci do hloubky vás dovede k důležitým rozhovorům a rozhodnutím. Nevyhýbejte se obtížným tématům; jejich vyřešení vám přinese kontrolu a úlevu.
Příznivé dny: 7. května, 9. května.
Váhy
Vaším tématem je rovnováha ve vztazích. Vyjasní se vám, kdo to s vámi myslí skutečně upřímně. Mohou nastat situace vyžadující upřímný, ale klidný rozhovor, který vám pomůže vztahy buď posílit, nebo přehodnotit jejich smysl. Nesnažte se zavděčit všem najednou, soustřeďte se na autenticitu a vzájemný kontakt.
Příznivé dny: 6. května, 8. května.
Štír
Do vašeho života se vrací klid a schopnost lépe ovládat události kolem sebe. I když se objeví drobné komplikace, zjistíte, že se s nimi vypořádáte mnohem snáze, než jste čekali. Malé krůčky, které nyní podniknete, přinesou trvalé výsledky. Udělejte si pořádek ve své rutině a věnujte pozornost signálům svého těla.
Příznivé dny: 5. května, 9. května.
Střelec
Následující dny jsou ideální pro volný čas a radost ze života. Užijte si schůzky a aktivity bez zbytečných pochybností či omezení. Je to vynikající doba pro kreativitu nebo návrat ke koníčkům, které vás dříve dělaly šťastnými. Neberte vše příliš vážně; lehkost bytí vám paradoxně pomůže najít ta nejlepší řešení.
Dobré dny: 7. května, 10. května.
Kozoroh
Budete hledat především pohodlí a stabilitu ve svém osobním prostoru. Domov a rodina pro vás budou klíčovými pilíři. Využijte tento čas k zútulnění svého prostředí a věnujte pozornost svým blízkým. Tiché rodinné večery a jednoduché rozhovory vám nyní přinesou více vnitřního míru než honba za vnějšími úspěchy.
Příznivé dny: 6. května, 8. května.
Vodnář
Tempo vašeho života nabere na obrátkách a vy budete v neustálém pohybu. Čeká vás množství schůzek a úkolů, které budou vyžadovat bleskové reakce. Komunikace s okolím vám přinese nejen užitečné nápady, ale i nová seznámení, která mohou být v budoucnu velmi významná. Čím aktivnější nyní budete, tím více získáte.
Šťastné dny: 5. května, 9. května.
Ryby
V tomto týdnu se zaměříte na peníze a materiální stránku života. Naučíte se na své finance dívat praktičtěji a střízlivěji. Je to vhodná doba pro změnu každodenních návyků a hledání nových cest k navýšení rodinného příjmu nebo omezení zbytečných výdajů. Promyšlený akční plán vám dodá pocit uzemnění a sebevědomí.
Příznivé dny: 7. května, 10. května.