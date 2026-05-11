Týdenní horoskop pro všechna znamení od 11. do 17. května: Úspěch čeká na ty, kteří zkrotí emoce a vsadí na logiku
11. 5. 2026 – 7:41 | Magazín | Žaneta Kaczko
Hvězdy slibují týden plný nečekaných setkání i profesních výzev. Raky čeká bolestivý rozhovor s někým z minulosti, zatímco Vodnáři balancují na hraně vyhoření. Zjistěte, které dny budou pro vaše znamení ty nejšťastnější a proč byste tentokrát měli věřit spíše činům než krásným slovům.
Vítejte u předpovědi pro nadcházející týden. Hvězdy tentokrát hovoří jasnou řečí: pragmatismus a schopnost vidět celkový obraz situace budou vašimi nejdůležitějšími spojenci. Každou situaci se snažte posoudit objektivně a nenechte se strhnout první vlnou emocí.
Beran (21. 3. - 20. 4.)
Téma týdne: Zdrženlivost
Váš zodpovědný přístup k práci se stane rozhodující výhodou v konkurenčním boji. Pokud vytrváte, získáte zaslouženou pozornost okolí. Planety však varují před impulzivními výdaji, tak držte svůj rozpočet pod kontrolou. O víkendu vypněte telefon a zaměřte se na kvalitní odpočinek.
- Příznivé dny: 11. 5., 16. 5.
Býk (21. 4. - 21. 5.)
Téma týdne: Kreativita
Hned od pondělí se vám otevřou dveře k tvůrčímu vyjádření. Nebojte se ukázat svůj talent a praktické dovednosti, je to skvělý čas pro kariérní růst. V soukromí buďte ostražitější. Nevěřte sladkým slibům a své okolí suďte pouze podle skutečných činů.
- Příznivé dny: 12. 5., 14. 5.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Téma týdne: Klid
Tento týden vás mohou zaskočit nečekané události, které nebudou vždy po chuti. Klíčem je flexibilní myšlení a přísná sebekontrola. Pokud udržíte emoce na uzdě, vyjdete z každé zkoušky se ctí. O víkendu se vyhněte hádkám s blízkými, protože i malá jiskra by mohla zažehnout velký požár.
- Příznivé dny: 13. 5., 17. 5.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
Téma týdne: Emoce
Pravděpodobně potkáte někoho z minulosti, což ve vás může otevřít staré rány. Nenechte se pohltit nostalgií, minulost patří do paměti, ne do přítomnosti. Pokud podlehnete smutku, utrpí vaše pracovní výsledky i současné vztahy. Važte si toho, co máte teď a tady.
- Šťastné dny: 15. 5., 17. 5.
Lev (23. 7. - 22. 8.)
Téma týdne: Kariéra
Nastal čas odložit skromnost. Máte ideální příležitost k profesnímu postupu a vaše odvážné nápady najdou u nadřízených odezvu. Nezapomínejte však na psychohygienu- najděte si čas na meditaci nebo koníčky. V lásce buďte raději taktní a zbytečně netlačte na pilu.
- Příznivé dny: 12. 5., 14. 5.
Panna (23. 8. - 22. 9.)
Téma týdne: Vztahy
Hvězdy přejí utužování přátelských svazků, ale iniciativa musí vyjít od vás. U financí se držte „zlaté střední cesty“ a neutrácejte jen proto, abyste ohromili ostatní. O víkendu vás čeká příjemné překvapení v podobě usmíření se starým nepřítelem, což vám dodá vnitřní stabilitu.
- Šťastné dny: 13. 5., 15. 5.
Váhy (23. 9. - 23. 10.)
Téma týdne: Finance
Máte před sebou období velkého materiálního úspěchu. Slibné projekty a nové obchodní vazby vám přinesou zajímavé zisky. S blížícím se koncem týdne však přesuňte pozornost k duchovním tématům. Vnitřní rovnováha vám pomůže objevit něco, co jste dlouho přehlíželi.
- Šťastné dny: 11. 5., 14. 5.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Téma týdne: Sebeovládání
Pozor na nákupní horečku! Tento týden budete mít sklon k impulzivním nákupům, které by mohly rychle vyčerpat vaše úspory. Raději svou energii a emoce investujte do kreativní tvorby nebo práce. Pokud si udržíte disciplínu, vaše produktivita vás samotné překvapí.
- Příznivé dny: 13. 5., 16. 5.
Střelec (23. 11. - 21. 12.)
Téma týdne: Odvaha
Nebojte se náročných výzev, jsou totiž vstupenkou do nové, vzrušující životní fáze. Mírné riziko se tentokrát vyplatí. Pokud toužíte po lásce, projevte odvahu i v soukromí, nečekejte, až vás někdo osloví, a vezměte iniciativu do svých rukou.
- Šťastné dny: 12. 5., 16. 5.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Téma týdne: Domov
Vyhrňte si rukávy a vyřiďte všechny ty byrokratické resty a dokumenty, které jste odsouvali. Půjde vám to od ruky. Stejnou péči věnujte i svému domovu. Generální úklid a vyřešení drobných domácích oprav vám přinese klid v duši dříve, než přerostou v problém.
- Příznivé dny: 15. 5., 16. 5.
Vodnář (21. 1. - 18. 2.)
Téma týdne: Odpočinek
I když máte diář k prasknutí, odpočinek musí být vaší prioritou. Hrozí vám emoční vyhoření, pokud včas nezpomalíte. Neignorujte signály těla a raději si naplánujte procházku v přírodě nebo víkend na chatě. Jen s dobitými bateriemi se přiblížíte ke svým cílům.
- Příznivé dny: 14. 5., 17. 5.
Ryby (19. 2. - 20. 3.)
Téma týdne: Stres
Zaměřte se na praktické stránky života. Možná je čas na lépe placenou práci nebo zpeněžení vašeho koníčku. Pozorně naslouchejte okolí, důležité informace k vám přijdou skrze druhé lidi. O víkendu vás partner potěší překvapením, oplaťte mu to stejnou mírou pozornosti.
- Příznivé dny: 11. 5., 15. 5.