Týdenní horoskop od 15. do 21. června: Kdo vám stojí po boku a kdo už jen zabírá místo
15. 6. 2026 – 12:29 | Magazín | Žaneta Kaczko
Někdo si konečně řekne o lepší podmínky, jiný přestane vyhovovat všem kolem sebe. Podívejte se, co přinese týden od 15. do 21. června právě vašemu znamení.
Třetí červnový týden nebude patřit velkým dramatům, ale spíš momentům, které nenápadně změní směr. Někdo si konečně řekne o lepší podmínky, jiný přestane dělat věci jen proto, aby vyhověl okolí. Ve vztazích bude větší důraz na otevřenost a v pracovních záležitostech se ukáže, kde už není možné dál přešlapovat na místě.
Beran: Přestaňte se podceňovat
V posledních týdnech jste možná měli pocit, že odvádíte víc práce, než kolik se vám vrací. Teď přichází období, kdy si to začnete uvědomovat mnohem jasněji. Řeč může přijít na peníze, pracovní podmínky nebo rozdělení povinností doma. Budete mít chuť říkat věci napřímo, což samo o sobě není problém. Jen si dejte pozor, aby se každá debata neproměnila v souboj o poslední slovo.
Příznivé dny: 16. a 20. června
Býk: Co vlastně chcete vy?
Některé věci jste dlouho dělali ze zvyku. Tento týden vás ale může přimět položit si nepříjemnou otázku: pokračujete v tom proto, že chcete, nebo proto, že se to od vás očekává? Dobrá zpráva je, že vám nebude chybět odvaha něco změnit. Ať už jde o pracovní režim, každodenní návyky nebo plány do budoucna, tentokrát nebudete mít chuť čekat na svolení ostatních.
Příznivé dny: 17. a 21. června
Blíženci: Kdo vám dobíjí baterky a kdo je vybíjí?
Některé vztahy vás podrží, jiné začnou být únavné. Rozdíl mezi nimi uvidíte mnohem jasněji než dřív. Do popředí se dostanou také peníze a pracovní příležitosti. Může se objevit nabídka přivýdělku, zajímavý kontakt nebo rozhovor, který vás nasměruje správným směrem. Jen neslibujte víc, než skutečně zvládnete stihnout.
Příznivé dny: 15. a 19. června
Rak: Budete vidět víc, než si myslíte
Lidé se na vás budou obracet častěji než obvykle. Někdo si přijde pro radu, jiný pro podporu. Zároveň můžete získat pocit, že nastal vhodný okamžik posunout dál něco, co už delší dobu stojí na místě. Ať už jde o vztah, pracovní projekt nebo osobní cíl, tentokrát nebude problém udělat první krok. O víkendu vás to může táhnout někam mimo běžné prostředí.
Příznivé dny: 18. a 20. června
Lev: Odpovědi nepřijdou u pracovního stolu
Pokud poslední dobou řešíte, co dál, nesnažte se všechno vymyslet silou. Tento týden vám víc pomůže změna prostředí, výlet, zajímavá kniha nebo setkání s někým, kdo se dívá na svět úplně jinak než vy. Některé věci si sednou samy. A v osobním životě vás může čekat příjemné překvapení tam, kde už jste nic nečekali.
Příznivé dny: 16. a 21. června
Panna: Nemusíte všechno držet pohromadě sami
Poslední dobou jste možná fungovali jako člověk, který řeší problémy za všechny ostatní. Tento týden vás může donutit trochu zpomalit. Dobře se vám bude dařit při vyřizování praktických záležitostí, dokumentů nebo financí. Ve vztazích ale nebudete mít trpělivost na povrchní konverzace. Pokud má být nějaký rozhovor nepříjemný, raději ho povedete otevřeně než kolem něj dlouho našlapovat.
Příznivé dny: 17. a 19. června
Váhy: Přímá řeč bude fungovat lépe než diplomacie
Obvykle se snažíte udržovat klid a vyhýbat se zbytečným střetům. Tentokrát ale můžete zjistit, že některé věci je potřeba pojmenovat bez okolků. A překvapivě to přinese lepší výsledky než další opatrné přešlapování. Vedle vztahů se otevře i téma cestování, studia nebo nových zájmů.
Příznivé dny: 18. a 21. června
Štír: Konečně budete mít v něčem jasno
Zatímco ostatní budou řešit dojmy a emoce, vy se budete soustředit na konkrétní výsledky. Pracovní povinnosti půjdou od ruky a ve finančních otázkách se začne vyjasňovat něco, co bylo dlouho nejasné. Jen nezapomínejte, že i odpočinek je součást plánu. Pokud tělo několik týdnů vysílá varovné signály, neignorujte je.
Příznivé dny: 15. a 20. června
Střelec: Rutina vás přestane bavit
Budete mít chuť vyrazit mezi lidi, vyzkoušet něco nového nebo si prostě udělat radost. Týden přeje společenským akcím, seznamování i kreativním projektům. Jen si hlídejte hranici mezi odpočinkem a útěkem od povinností. To, co dnes odložíte, vás příští týden stejně dožene.
Příznivé dny: 17. a 18. června
Kozoroh: Domov bude důležitější než práce
Po hektičtějším období se pozornost přesune k rodině, bydlení a osobní pohodě. Možná začnete řešit změny doma, plánovat úpravy nebo si prostě uděláte čas na věci, které jste dlouho odkládali. Potěšit vás mohou i vztahy. Někdo, od koho jste nic nečekali, může projevit větší zájem než dosud.
Příznivé dny: 16. a 19. června
Vodnář: Jeden detail může změnit výsledek
Týden bude rychlý a plný komunikace. Ozvou se lidé, které jste delší dobu neslyšeli, objeví se nové kontakty a možná i nabídka, která na první pohled nebude vypadat nijak výjimečně. Ale v jejích detailech bude tentokrát ukrytý největší potenciál. V práci se vyplatí číst i to, co bývá napsané malým písmem.
Příznivé dny: 18. a 20. června
Ryby: Klid místo zmatku
Věci, které vás ještě nedávno znervózňovaly, začnou působit zvládnutelněji. Týká se to hlavně financí a praktických starostí. Budete mít chuť zpříjemnit si domov, trávit více času s blízkými a věnovat se tomu, co vám dělá dobře. Jen si dejte pozor na impulzivní nákupy. Nadšení z některých věcí by mohlo být kratší než účtenka.
Příznivé dny: 17. a 21. června