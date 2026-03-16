Tvor považovaný za vyhynulého se po 6 000 letech znovu objevil, v hluboké džungli
16. 3. 2026 – 13:31 | Zprávy | Anna Pecena
Vědci zůstali v šoku. Zvíře, které bylo dosud známé jen z fosilií a starých záznamů, se najednou objevilo živé v odlehlé džungli Papuy Nové Guineje. Nález, který by ještě nedávno zněl jako scénář dobrodružného filmu, může zásadně změnit naše chápání evoluce i přežívání druhů na planetě.
Zvíře, které mělo být dávno pryč
Vědci někdy používají výraz „Lazarův taxon“. Označují tak druhy, které se dlouho považovaly za vyhynulé, ale později se znovu objeví živé. Přesně to se nyní stalo v džunglích Papuy Nové Guineje.
Badatelé zde objevili populaci vzácného vačnatce Dactylonax kambuayai, kterého odborníci znali pouze z historických záznamů a fosilních pozůstatků. Poslední známé fosilie tohoto tvora jsou staré zhruba 6 000 let, a proto se dlouho předpokládalo, že už dávno vyhynul.
Pro biology jde o mimořádnou událost. Savci totiž patří mezi relativně dobře prozkoumané skupiny živočichů a nové překvapivé objevy jsou u nich velmi vzácné. Podle některých odhadů dnes věda zná přibližně 6 800 druhů savců, což je výrazně méně než například u ptáků nebo hmyzu.
Právě proto dokáže objev „znovu nalezeného“ savce vyvolat takový rozruch.
Podivný vačnatec s neobvykle dlouhým prstem
Nově objevené zvíře patří mezi vačnatce – skupinu savců, do které patří například klokani nebo koaly. Vačnatci se podle evolučních studií oddělili od ostatních savců přibližně před 160 miliony let.
Dactylonax kambuayai má jednu velmi zvláštní anatomickou vlastnost. Jeho střední prst je výrazně prodloužený a slouží pravděpodobně k hledání potravy v dutinách stromů nebo v kůře. Právě díky tomuto znaku dostal v angličtině přezdívku „long-fingered possum“, tedy dlouhoprstá vačice.
Ještě nedávno byl tento tvor známý pouze z muzejních sbírek a starých nálezů. Vědci se proto domnívali, že jeho evoluční linie už dávno zmizela. O to větší překvapení přinesla expedice v odlehlých oblastech Nové Guineje.
Aby se zabránilo pytláctví nebo nelegálnímu lovu, přesná lokalita, kde byla populace nalezena, zůstává tajná.
Jak je možné, že ho lidé tak dlouho neviděli?
Objev znovu ukazuje, jak málo toho o některých částech planety víme. Tropické lesy Papuy Nové Guineje patří mezi biologicky nejbohatší, ale zároveň nejméně prozkoumané oblasti světa.
Právě tam může řada druhů přežívat mimo pozornost vědců i stovky nebo tisíce let. Podle zoologů se podobné „návraty z mrtvých“ čas od času stávají. Nejde však o skutečné vzkříšení. Druh totiž nikdy nevymřel – pouze unikl lidskému pozorování.
Objev Dactylonax kambuayai tak připomíná, že i v době satelitů a moderní vědy může příroda stále skrývat velká tajemství. A kdo ví – možná někde v hlubokých pralesích čekají další „obživlé fosilie“, které teprve čekají na své znovuobjevení.