Dnes je pondělí 16. března 2026., Svátek má Elena a Herbert
Počasí dnes 7°C Zataženo

Tvor považovaný za vyhynulého se po 6 000 letech znovu objevil, v hluboké džungli

16. 3. 2026 – 13:31 | Zprávy | Anna Pecena

Sledovat v Google Zprávách

Vědci zůstali v šoku. Zvíře, které bylo dosud známé jen z fosilií a starých záznamů, se najednou objevilo živé v odlehlé džungli Papuy Nové Guineje. Nález, který by ještě nedávno zněl jako scénář dobrodružného filmu, může zásadně změnit naše chápání evoluce i přežívání druhů na planetě.

Zvíře, které mělo být dávno pryč

Vědci někdy používají výraz „Lazarův taxon“. Označují tak druhy, které se dlouho považovaly za vyhynulé, ale později se znovu objeví živé. Přesně to se nyní stalo v džunglích Papuy Nové Guineje.

Badatelé zde objevili populaci vzácného vačnatce Dactylonax kambuayai, kterého odborníci znali pouze z historických záznamů a fosilních pozůstatků. Poslední známé fosilie tohoto tvora jsou staré zhruba 6 000 let, a proto se dlouho předpokládalo, že už dávno vyhynul.

Pro biology jde o mimořádnou událost. Savci totiž patří mezi relativně dobře prozkoumané skupiny živočichů a nové překvapivé objevy jsou u nich velmi vzácné. Podle některých odhadů dnes věda zná přibližně 6 800 druhů savců, což je výrazně méně než například u ptáků nebo hmyzu.

Právě proto dokáže objev „znovu nalezeného“ savce vyvolat takový rozruch.

Podivný vačnatec s neobvykle dlouhým prstem

Nově objevené zvíře patří mezi vačnatce – skupinu savců, do které patří například klokani nebo koaly. Vačnatci se podle evolučních studií oddělili od ostatních savců přibližně před 160 miliony let.

Dactylonax kambuayai má jednu velmi zvláštní anatomickou vlastnost. Jeho střední prst je výrazně prodloužený a slouží pravděpodobně k hledání potravy v dutinách stromů nebo v kůře. Právě díky tomuto znaku dostal v angličtině přezdívku „long-fingered possum“, tedy dlouhoprstá vačice.

Ještě nedávno byl tento tvor známý pouze z muzejních sbírek a starých nálezů. Vědci se proto domnívali, že jeho evoluční linie už dávno zmizela. O to větší překvapení přinesla expedice v odlehlých oblastech Nové Guineje.

Aby se zabránilo pytláctví nebo nelegálnímu lovu, přesná lokalita, kde byla populace nalezena, zůstává tajná.

Jak je možné, že ho lidé tak dlouho neviděli?

Objev znovu ukazuje, jak málo toho o některých částech planety víme. Tropické lesy Papuy Nové Guineje patří mezi biologicky nejbohatší, ale zároveň nejméně prozkoumané oblasti světa.

Právě tam může řada druhů přežívat mimo pozornost vědců i stovky nebo tisíce let. Podle zoologů se podobné „návraty z mrtvých“ čas od času stávají. Nejde však o skutečné vzkříšení. Druh totiž nikdy nevymřel – pouze unikl lidskému pozorování.

Objev Dactylonax kambuayai tak připomíná, že i v době satelitů a moderní vědy může příroda stále skrývat velká tajemství. A kdo ví – možná někde v hlubokých pralesích čekají další „obživlé fosilie“, které teprve čekají na své znovuobjevení.

Zdroje:
msn.com, koktejl.cz
Anna Pecena
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

