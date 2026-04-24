Tusk se ptá, zda by USA v případě ruského útoku pomohly spojencům v Evropě
24. 4. 2026 – 10:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polský premiér Donald Tusk si klade otázku, zda by Spojené státy v případě útoku Ruska na Evropu dodržely své závazky vůči svým spojencům v NATO a bránily je.
Šéf polské proevropské vlády v deníku Financial Times řekl, že je nutné, aby EU měla skutečnou společnou obranu.
Pro Evropu je "největší, nejdůležitější otázkou, zda jsou Spojené státy připravené být loajální, jak je to popsáno ve smlouvách o NATO," řekl Tusk a varoval, že Rusko by mohlo na nějakého člena aliance zaútočit v řádu měsíců. K Polsku Spojené státy podle Tuska přistupují jako k nejlepšímu a nejbližšímu spojenci v Evropě. "Pro mě je ale skutečný problém to, zda se v praxi něco stane," řekl.
Financial Times píší, že Tuskovy výroky odrážejí to, jak v Evropě roste nejistota související s komentáři amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho nejednoznačným přístupem k obraně Evropy.
"Pro celé východní křídlo, moje sousedy (...) je otázkou, zda NATO stále je organizací, která je politicky a také logisticky připravená reagovat například proti Rusku, když se pokusí zaútočit," uvedl také Tusk. Někteří z členů aliance se podle něho chovali, "jako by se nic nestalo", když loni v září polský vzdušný prostor narušilo asi dvacet ruských dronů. Nebylo pro něj jednoduché partnery v NATO přesvědčit, že nešlo o náhodný incident, ale o dobře plánovanou a připravovanou provokaci proti Polsku.
Polský premiér zdůraznil, že jeho slova nemají být chápána jako skepse vůči článku pět Severoatlantické smlouvy týkajícího se vzájemné obrany, ale "spíš jako sen o tom, že garance na papíře se promění v něco velmi praktického".
"Chci mít jistotu, že pokud by se něco stalo, bude Rusko vědět, že reakce bude tvrdá a jednoznačná," podotkl Tusk.
Na Kypru dnes pokračuje neformální summit EU a podle Financial Times se na něm jedná i o článku 42.7 Smlouvy o Evropské unii, který zavazuje členy sedmadvacítky ke vzájemné pomoci v případě ozbrojené agrese nebo teroristického útoku. Jde o reakci na Trumpovy hrozby týkající se vystoupení Spojených států z NATO a jeho nejednoznačná vyjádření o dodržení závazků vyplývajících z článku pět Severoatlantické smlouvy.
Podle Tuska v diskuzích o článku 42.7 jde o definování praktických způsobů, jak by si země mohly navzájem pomoci v případě útoku. "Pokud chcete mít skutečnou alianci, a to nejen na papíře, potřebujete k tomu skutečné nástroje a skutečnou moc, pokud jde o obranné prostředky a přesuny vojsk mezi jednotlivými zeměmi a tak dále," řekl Tusk. "Proto je nyní mojí posedlostí a mým posláním znovu spojit Evropu," uvedl šéf polské vlády. "Znamená to společnou obranu (...) a společné snahy o ochranu naší východní hranice," dodal.