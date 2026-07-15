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Turkova nehoda: Vůz s majáky má vždy přednost, vysvětluje expert

15. 7. 2026 – 6:10 | Magazín | Jana Strážníková

Turkova nehoda: Vůz s majáky má vždy přednost, vysvětluje expert
zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Zmocněnec vysílá do světa empatické zprávy o tom, že hlavní je zdraví a jak mají všichni jezdit opatrně. Kdo ale mohl za nehodu, se zatím neví.

Neministr Filip Turek měl v pondělí dramatickou autonehodu: Při průjezdu křižovatky se střetl s projíždějícím nemocničním vozem, který měl podle všeho zapnuté modré majáky.

Turkovi se nic nestalo, druhý vůz skončil na střeše a jeho řidič v nemocnici.

„Tady s tím autem jsem měl před pár hodinami autonehodu, jel jsem v centru po Ípáku na magistrále, na zelenou jsem vjížděl do křižovatky a najednou se přede mnou objevila fábie s majákem a já už jsem s tím nemohl nic udělat,“ popisuje Turek svou verzi událostí na sociální síti.

„Jediné, co mě zajímá a co je pro mě úplně zásadní , aby ten pán byl v pořádku a vy prosím jezděte bez nehod, protože zdraví máme jenom jedno, je to to nejdůležitější. Hlavně jezděte opatrně, prosím a bez nějakých následků,“ dodal v mírně strojené starosti.

Co přesně se stalo a kdo měl větší díl viny na nehodě, je zatím předmětem šetření.

„Pokud nemocniční vůz jenom takzvaně „blikal“, stále má přednost. Nezáleží na tom, jestli v danou chvíli používá zvukovou a světelnou signalizaci najednou nebo zvlášť. Pokaždé má přednost v jízdě,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy krajský koordinátor BESIP Ondřej Žabenský.

Ostatní řidiči mu musejí umožnit bezpečný a plynulý průjezd. Ostatní řidiči zároveň musí dodržovat pravidla silničního provozu na komunikacích. Tak či tak má přednost vozidlo se světelnou signalizací,“ dodal.

Viníka nicméně označit nechtěl: „Neříkám, že je na vině druhý řidič, to už je na posouzení policie a na institucích, které šetří dopravní nehody. Na nich záleží, jak se k tomu postaví. V každém případě však řidič musí umožnit přednost dalšímu řidiči se zvláštním světelným znamením.“

Na druhou stranu lze samozřejmě slyšet argumenty, že pro vjezd do rušné křižovatky měl řidič použít i sirénu, protože prosté majáky je zkrátka snadné přehlédnout.

Na výsledky šetření si ještě budeme muset počkat, spousta komentujících už má ale samozřejmě jasno a na internetu už se stihla rozhořet ostrá válka Turkových kritiků i obhájců.

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Tagy:
nehoda autonehoda politik přednostní bezpečnost silničního provozu
Zdroje:
Instagram, Novinky, Super.cz, SeznamZprávy
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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