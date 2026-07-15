Turkova nehoda: Vůz s majáky má vždy přednost, vysvětluje expert
15. 7. 2026 – 6:10 | Magazín | Jana Strážníková
Zmocněnec vysílá do světa empatické zprávy o tom, že hlavní je zdraví a jak mají všichni jezdit opatrně. Kdo ale mohl za nehodu, se zatím neví.
Neministr Filip Turek měl v pondělí dramatickou autonehodu: Při průjezdu křižovatky se střetl s projíždějícím nemocničním vozem, který měl podle všeho zapnuté modré majáky.
Turkovi se nic nestalo, druhý vůz skončil na střeše a jeho řidič v nemocnici.
„Tady s tím autem jsem měl před pár hodinami autonehodu, jel jsem v centru po Ípáku na magistrále, na zelenou jsem vjížděl do křižovatky a najednou se přede mnou objevila fábie s majákem a já už jsem s tím nemohl nic udělat,“ popisuje Turek svou verzi událostí na sociální síti.
„Jediné, co mě zajímá a co je pro mě úplně zásadní , aby ten pán byl v pořádku a vy prosím jezděte bez nehod, protože zdraví máme jenom jedno, je to to nejdůležitější. Hlavně jezděte opatrně, prosím a bez nějakých následků,“ dodal v mírně strojené starosti.
Co přesně se stalo a kdo měl větší díl viny na nehodě, je zatím předmětem šetření.
„Pokud nemocniční vůz jenom takzvaně „blikal“, stále má přednost. Nezáleží na tom, jestli v danou chvíli používá zvukovou a světelnou signalizaci najednou nebo zvlášť. Pokaždé má přednost v jízdě,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy krajský koordinátor BESIP Ondřej Žabenský.
„Ostatní řidiči mu musejí umožnit bezpečný a plynulý průjezd. Ostatní řidiči zároveň musí dodržovat pravidla silničního provozu na komunikacích. Tak či tak má přednost vozidlo se světelnou signalizací,“ dodal.
Viníka nicméně označit nechtěl: „Neříkám, že je na vině druhý řidič, to už je na posouzení policie a na institucích, které šetří dopravní nehody. Na nich záleží, jak se k tomu postaví. V každém případě však řidič musí umožnit přednost dalšímu řidiči se zvláštním světelným znamením.“
Na druhou stranu lze samozřejmě slyšet argumenty, že pro vjezd do rušné křižovatky měl řidič použít i sirénu, protože prosté majáky je zkrátka snadné přehlédnout.
Na výsledky šetření si ještě budeme muset počkat, spousta komentujících už má ale samozřejmě jasno a na internetu už se stihla rozhořet ostrá válka Turkových kritiků i obhájců.
View this post on Instagram