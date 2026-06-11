Turek vystoupil poprvé ve Sněmovně, opřel se do zelené politiky EU
11. 6. 2026 – 18:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanec za Motoristy Filip Turek dnes vystoupil poprvé ve Sněmovně.
Opřel se do zelené politiky Evropské unie. Klimatické cíle jsou horší než komunistické pětiletky, řekl vládní zmocněnec pro Green Deal Turek a vyvolal reakce dalších poslanců. Při druhém sněmovním čtení sporné novely stavebního zákona Turek znovu naznačil, že kvůli postoji EU nebude prosazovat pozměňovací návrh ke zvýšení pravomocí obcí při plánování výstavby větrných elektráren.
"Bruselská demokracie se ozvala bohužel v plné kráse," řekl Turek, podle kterého do Česka vzkázala, že pokud by byla jeho úprava schválena, zablokovala by některé podpory. Obnovitelné zdroje energie jsou podle něho z většiny pravděpodobně jen zeleným byznysem a ideologií. "Objektivně jejich instalovaný výkon je pouze na papíře," prohlásil.
Česko by podle Turka nemělo stavět energetiku na receptech několika žen a mužů z Bruselu, kteří podle něho nemají technické vědomosti a možná mají problém spočítat i to, kolik existuje pohlaví. "Kopeme si vlastní zelený hrob," prohlásil poslanec za Motoristy, jenž zároveň tvrdil, že klimatické změny nikdo nezpochybňuje. "Klimatické cíle jsou horší než komunistické pětiletky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní, u nás se jedná o cílenou destrukci," řekl.
Poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení) vzkázala Turkovi, že český průmysl ohrožují drahé energie, závislost na fosilních palivech a zastaralé sítě. "Kdo bude vyrábět draze a špinavě, bude ztrácet zakázky," uvedla poslankyně. Česko je podle ní na chvostu v rozvoji obnovitelných zdrojů a z toho vyplývá špatná pozice tuzemské ekonomiky a průmyslu. "Proti čemu vy bojujete, není zlý Brusel, ale levnější elektřina pro naše lidi," oponoval Turkovi předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka mluvil o dezinformační kampani proti větrným elektrárnám. Obvinil Turka z toho, že straší lidi a na sociálních sítích lže.
"Konkurenceschopnosti nedosáhneme tím, že budeme víc tlačit na přerod na bezuhlíkovou energetiku a průmysl než okolní státy," vstoupil do diskuse Ivan Adamec z ODS. Poslankyně ANO Berenika Peštová upozorňovala na to, že na solární a větrné elektrárny nelze 'utáhnout' energeticky náročný průmysl, jako je chemický a hutní.