Turek se omluvil úředníkům, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech
25. 4. 2026 – 14:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech.
Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to dnes v debatě na televizi Nova.
Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno "progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů" a Motoristé se je rozhodli "postupně deratizovat". Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.
V debatě dnes Turek potvrdil, že uvedené výroky řekl. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Řekl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. "Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo," řekl.
Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš řekl, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu očekávají také odbory.
Turek dnes řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům "šel na kobereček". Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.