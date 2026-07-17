Dnes je pátek 17. července 2026., Svátek má Martina
Počasí dnes 31°C Oblačno

Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na MŽP

17. 7. 2026 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na MŽP
zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí.

Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Pro úřad se z pracovněprávního hlediska podle Krejčí nic nemění, protože není Turkovým zaměstnavatelem. Úlohou MŽP je podle usnesení vlády poskytování podpory při výkonu jeho pracovní agendy.

Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Řidič nemocničního vozidla je v pracovní neschopnosti, nehodu vyšetřuje policie.

Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová dnes serveru iROZHLAS.cz sdělila, že policisté zkontrolovali dopravní značení na místě Turkovy nehody hned po ní a bylo v pořádku a v souladu s inženýrskými plány. Turek před tím na facebooku naznačoval, že pruh, kterým před nehodou jel, nebyl odbočovací a strhnutím svého vozu doprava zachránil řidiči nemocničního vozidla život.

Turek v úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Dodal také, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Názor, že by měl Turek na pozici zmocněnce rezignovat, zastává i premiér Andrej Babiš (ANO), pokud se prokáže, že jsou zveřejněné záběry pravdivé.

Webu Blesk.cz Turek ve středu řekl, že by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Tagy:
nehoda Vláda správa ČR motoristé Turek
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Lunární horoskop na pátek 17. července: Kdo dnes konečně řekne, co měl dlouho na jazyku?

Následující článek

Celý život to děláte zbytečně: Jaká je pravda o tlačítkách ve výtazích a na přechodech

Nejnovější články