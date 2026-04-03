Turek pohrozil Hnutí Duha zásahem do dotací, podporu má u Macinky
3. 4. 2026 – 15:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vládní zmocněnec pro Green Deal a poslanec Filip Turek (Motoristé) pohrozil na facebooku ekologické organizaci Hnutí Duha zásahem do dotací, o které sdružení žádá ministerstvo životního prostředí.
Mluvčí resortu Veronika Krejčí sdělila serveru iRozhlas, že organizace s žádostí uspěla a peníze jí už byly přiděleny. Podporu má Turek u stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten ČTK napsal, že Hnutí Duha považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci. Kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by Macinka značně zklamán.
Turek sdružení pohrozil újmou na dotacích v reakci na příspěvek, kterým Duha zve na protest na Hradčanské náměstí. Odehrát se má 19. dubna a navazovat bude na obdobný protest, který kritici Motoristů uspořádali na stejném místě na podzim. "V posledních měsících se děje přesně to, před čím jsme varovali. Vláda rozvrací veřejné instituce a ministerstvo životního prostředí je toho jasným příkladem. Na ministerstvu probíhají rozsáhlé čistky, škrtají se peníze na fungování národních parků a vede se svatá válka proti rozvoji větrné energie," uvádějí organizátoři demonstrace. Turek v reakci napsal, že sdružení nedostane ani korunu s tím, že je organizace vedená na seznamu žadatelů jednoho z fondů. Na žádost ČTK o vyjádření Turek dnes nereagoval.
Macinka uvedl, že nebude komentovat demonstrační inflaci. "Je to stále stejné, dokud ve volbách nezvítězí strana Zelených, případně jiní neobolševici, jde se na barikády," konstatoval.
Podle exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) Turek výrokem o dotacích zneužívá informace, na které nemá právo. "Parametry dotačních výzev jsou plně v kompetenci ministra. Jakmile se ale výzva zveřejní, pak musí řízení běžet nezávisle, transparentně a bez politických zásahů," napsal na síti X. Dodal, že požádal o prošetření kauzy předsedkyni mandátového a imunitního výboru Helenu Válkovou (ANO) a také premiéra Andreje Babiše (ANO).
Předseda opozičních Starostů Vít Rakušan kauzu komentoval na síti X návrhem na přejmenování nejmenší vládní strany na Egoisti sobě. "Právě hypertrofované ego, které se navenek projevuje jako klasické 'jájínkovství', je motorem, jenž pohání jejich ministry i věčné neministry," uvedl. Odkázal také na vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) z tohoto týdne k filmovým dotacím. Klempíř uvedl, že pokládá za chybu, že ministr kultury nemá ze zákona možnost ovlivnit, komu poskytne fond audiovize dotace.