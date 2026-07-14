Turek nebude dočasně vykonávat pozici zmocněnce, opozice žádá jeho rezignaci
14. 7. 2026 – 22:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanec za Motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal.
V případě, že bude policií označen za viníka nehody, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, na post zmocněnce rezignuje. Turek to dnes večer oznámil na svém facebooku. Opoziční politici vyzvali Turka ke složení poslaneckého mandátu a k odstoupení z funkce.
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ČTK sdělil, že o situaci mluvil s předsedou Motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Pokud se ukážou zveřejněné záběry jako pravdivé, měl by Turek na post zmocněnce rezignovat. Policie by nehodu měla rychle vyšetřit, míní premiér. Macinka pak večer po příletu z dvoudenní návštěvy Izraele novinářům řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup i to, že dal dočasně k dispozici funkci. Nebudu se účastnit lidového soudu, počkám na výsledek vyšetřování policie, uvedl vicepremiér.
Turek podle dnes zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Řidič nemocničního vozu utrpěl zranění. Policisté kamerové záznamy vyhodnocují a vyslýchají účastníky nehody, uvedla na dotaz ČTK mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz, který převážel biologický materiál, skončil po srážce převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními.
Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. "Řekl jsem mu (Macinkovi), že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie," uvedl premiér.
Prezident Petr Pavel míní, že pokud Turek při nehodě pochybil a zavinil ji, je věcí jeho osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry. Uvedl to na dotazy novinářů v Lánech na Kladensku. Pavel Turka dříve odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu.
"Vláda Turka zmocněncem jmenovala, tak ať Babiš na nic nečeká a sám ho ihned odvolá. Ale hlavně musí složit poslanecký mandát," reagovala na síti X senátorka ODS Miroslava Němcová. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha Turek musí hned skončit. "Toto musí premiér okamžitě vyřešit. Už je jasné, že nehodu způsobil, protože předjel kolonu v odbočovacím pruhu. Toto se nesmí stát žádnému motoristovi," napsal.
"Stojím si za tím, že Turek je hranatý, arogantní křupan, který má složit funkci poslance, vrátit řidičák a neotravovat veřejný prostor," napsal na síti X předseda ODS Martin Kupka. Turek podle něj dělá ostudu a je bezpečnostním rizikem. "Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat," uvedl šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib.
Ke konci Turka ve všech funkcích vyzvala i TOP 09. "Filip Turek mohl vážně ohrozit život a zdraví hned několika lidí. Musí skončit bezodkladně," uvedl šéf strany Matěj Ondřej Havel. "Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu," napsal předseda Starostů Rakušan.
Turek, kterému se při nehodě nic nestalo, po střetu uvedl, že projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit. "Jel jsem se svým vozidlem po ulici Sokolská ve směru z centra. Na křižovatce s ulicí Ječná jsem pokračoval dál rovně, protože jsem měl zelený signál. Z mé levé strany mi však do cesty vjelo vozidlo se znakem Nemocnice Na Homolce, které vjelo pod majáky na červenou do křižovatky," řekl po pondělní nehodě ČTK Turek. Doplnil, že nehodě už nedokázal zabránit. Podstoupil dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem, uvedl. K tomu, že kolonu aut předjížděl odbočovacím pruhem a poté vjel přímo do křižovatky, se dosud nevyjádřil.