Tuhle chybu se žaluziemi dělá skoro každý. Rozdíl v bytě přitom může činit až 8 stupňů
30. 7. 2026 – 7:04 | Magazín | BS
Realita současných dní: Když teploměr venku atakuje 35 °C (nebo dokonce víc), promění se běžný byt během pár hodin v pec. Nejlevnější chlazení přitom většina domácností už dávno má na oknech – jen ho používá špatně.
Bavíme se o žaluziích, samozřejmě. Nerozhoduje totiž jen to, jestli jsou nahoře, nebo dole. Rozhoduje úhel, pod kterým jsou naklopené lamely. Podle ČEZ Akademie může správně navržené a používané venkovní stínění snížit teplotu v interiéru o několik stupňů. Většina lidí ale žaluzie ovládá ve dvou polohách: otevřít, zavřít. A právě tam je chyba.
Zatáhnout nestačí. Rozhoduje úhel
Zažitý postup vypadá takhle: Ráno se žaluzie vytáhnou kvůli světlu, a jakmile začne pálit slunce, spadnou dolů. Jenže samotné spuštění je jen půlka práce.
Slunce během dne mění polohu. Ráno dopadají paprsky na okno téměř vodorovně, v poledne shora, večer zase z boku. Když lamely zůstanou celý den ve stejné poloze, část záření mezi nimi projde a začne nahřívat sklo i všechno za ním.
A to se pak rozpaluje interiér vašeho bytu tak, že večer v něm máte prakticky stejné vedro jako venku a žaluzie tak byly de facto k ničemu.
Fyzika je totiž neúprosná. Paprsek se odráží pod stejným úhlem, pod jakým dopadl, přes to nejede vlak. Správně naklopená lamela tedy většinu záření pošle zpátky ven ještě dřív, než stihne ohřát okno, špatně nastavená žaluzie zase naopak paprsky propustí nebo je odrazí do mezery mezi žaluzií a sklem.
Tam vzniká tepelná kapsa – uzavřený prostor s horkým vzduchem, který nahřeje sklo a to pak sálá teplo do místnosti. Lidé si v takové chvíli myslí, že žaluzie nefungují. Ony fungují, jen jsou špatně nastavené.
Venkovní žaluzie zastaví slunce před sklem
Kdo má venkovní žaluzie, má zásadní náskok. Jejich úkolem není udělat stín, ale nepustit slunce k oknu. Server ESTAV.cz to shrnuje jasně: Vnitřní stínění nebývá dostatečně účinné proti zvyšování vnitřní teploty, protože teplo projde sklem dřív, než ho stihne cokoli zastavit.
Ideální poloha venkovních lamel je šikmo dolů, směrem ven od domu. Paprsky dopadající shora se od nich odrazí pryč a ke sklu se nedostanou. Pokud má lamela z jedné strany světlejší nebo reflexní povrch, patří ke slunci – odrazí víc energie. Bonus: rozptýlené denní světlo do místnosti pořád proniká, takže nemusíte sedět celý den ve tmě.
Vnitřní žaluzie se venkovním nevyrovnají, ale úplně bez užitku nejsou. Podmínkou je s nimi během dne hýbat. Když je slunce vysoko, lamely sklopte dolů. Ráno a večer, kdy stojí nízko, je naopak přivřete víc, aby vodorovné paprsky neprošly mezi nimi.
Jinak řečeno: Kdo nastaví žaluzie po snídani a do večera se jich nedotkne, přichází o většinu jejich účinku.
Každá světová strana chce jiné nastavení
Východ: ranní slunce je nízko a svítí téměř vodorovně. Lamely přivřete víc, aby mezi nimi paprsky neprošly.
Jih: přes poledne dopadá slunce shora, takže obvykle stačí střední naklopení kolem 45 stupňů. Místnost zůstane světlá a většina tepla venku.
Západ: v létě nejnáročnější orientace. Odpoledne se slunce postupně snižuje, takže úhel je potřeba během dne několikrát doladit a k večeru žaluzie prakticky zavřít.
Sever: přímé slunce sem dopadá jen výjimečně. Tady se přehříváním trápit nemusíte.
Kolik to reálně udělá
Čísla se liší podle typu stínění i kvality oken. Odborník na stínicí techniku Jaroslav Tomášek pro Český rozhlas Pardubice uvedl: „Například u střešních oken bych doporučil hliníkové venkovní rolety. Taková hliníková roleta dokáže snížit teplotu v interiéru až o osm stupňů.“ Doporučuje je vyzkoušet dřív, než člověk sáhne po klimatizaci.
Ještě výš míří blog České spořitelny, podle kterého vnější žaluzie světlé barvy zvládnou snížit teplotu v místnosti až o 10 °C. Hned k tomu ale přidává podstatnou výhradu: Platí to u domu s kvalitní izolací fasády i oken. Jinde se rozdíl počítá spíš v jednotkách stupňů, u screenových clon zhruba 3 až 7 °C.
Vnitřní žaluzie řeší situaci až ve chvíli, kdy je záření uvnitř, takže jejich přínos bývá výrazně menší. Vliv stínění na letní tepelnou bilanci domu rozebírá i odborný portál TZB-info. Pokud plánujete rekonstrukci nebo stavbu, patří venkovní stínění k investicím, které se vrátí nejrychleji – ušetří i na provozu klimatizace.
Bez nočního větrání to nefunguje
A ještě je potřeba doplnit: Žaluzie samy o sobě nestačí. Jakmile večer venkovní teplota klesne pod tu v bytě, otevřete okna dokořán. Nevychladne jen vzduch, ale hlavně stěny, podlahy a nábytek, které přes den nasály obrovské množství tepla.
Ráno, ještě než se slunce opře do oken, zavřete a žaluzie znovu nastavte podle toho, odkud paprsky dopadají.
Natočení pár lamel vypadá jako detail. Ale ve skutečnosti rozhoduje o tom, jestli se váš byt během tropického dne promění v saunu. Změna jednoho návyku vás přitom nestojí ani korunu a poznáte ji hned při prvním opravdu horkém dni.