Trunda: Musíme si MS zanalyzovat a poučit se, proces ke zlepšení může trvat roky
28. 6. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda označil vyřazení národního týmu už po skupinové fázi na mistrovství světa za neúspěch a zklamání.
Klíčové podle něj bude, aby si vedení účast reprezentace na turnaji správně vyhodnotilo a poučilo se. Do tří až čtyř týdnů předloží trenér Miroslav Koubek výkonnému výboru FAČR důkladnou analýzu. Trunda novinářům po příletu z šampionátu řekl, že proces vedoucí ke zlepšení může trvat i několik let.
Český tým se na mistrovství světa představil poprvé od roku 2006, ve třech zápasech uhrál jen bod. "Samozřejmě převládá smutek a zklamání, protože cílem bylo postoupit ze skupiny. Takže tohle považujeme za neúspěch. Bohužel jsme doma dřív, než jsme doufali. Na druhou stranu se na to dívám i z druhé strany, že je to velký úspěch po 20 letech postoupit na světový šampionát. Je dobré se z toho aspoň trochu zaradovat," uvedl Trunda.
"Měl jsem možnost se účastnit spousty mítinků a viděl jsem, jaký efekt to mělo, že jsme postoupili. Z 211 asociací jich postoupilo 48. Vidíme, jaké možnosti to může přinést rozvoji českého fotbalu. Člověk je smutný, že jsme nepostoupili, ale jedeme dál. Musíme využít i to, že jsme postoupili. Bylo tam jen 48 asociací, zbytek se tam nedostal. Vidím, jak tam všichni chtěli být," doplnil Trunda.
Věří, že se asociace z vystoupení týmu na šampionátu poučí. "Je důležité, abychom si v následujících třech čtyřech týdnech od pana trenéra a (generálního manažera reprezentací) Pavla Nedvěda vyhodnotili a zanalyzovali, proč k tomu došlo. A pobavili se o tom, co s tím udělat," řekl Trunda.
"Bavili jsme se i s (kapitánem) Láďou Krejčím, i já osobně. Bavili jsme se o tom, co můžeme zlepšit. V celé delegaci nás bylo 62, v realizačním týmu jsme měli na všech postech odborníky. Musíme se podívat na všechny analýzy, data, to je v téhle moderní době velmi důležité. Musíme si to vyhodnotit. Realizační tým si to vyhodnocoval během celého procesu, teď se na to podíváme trochu s odstupem, s chladnou hlavou a zaujmeme k tomu postoj. Analýzu budeme prezentovat i na výkonném výboru. Budeme se o tom bavit, abychom se z toho poučili," uvedl Trunda.
Znovu zopakoval, že se změnami je potřeba začít už u mládeže. Česká reprezentace dlouhodobě zaostává za světem v technických dovednostech hráčů. "Musíme se trochu podívat realitě do očí. Musíme se podívat, co se dělo, jak se rozvíjel český fotbal v minulosti. Já bych byl rád zodpovědný za ten rok, který byl," řekl Trunda s připomínkou, že asociaci vede od přelomu loňského května a června.
"Musíme se věnovat rozvoji mládeže. Podívat se na to, jak fungují mládežnické soutěže, podívat se na investice do infrastruktury, na trenéry, abychom to změnili. Ten proces, který nás čeká, nebude krátkodobý. To bude trvat možná dva, tři, čtyři nebo i osm let. Musíme začít teď a my jsme už začali," řekl Trunda.
Odmítl, že by mužstvo během šampionátu fungovalo špatně. "Kromě schůzek, které jsem měl mimo, například v Miami, jsem byl celou dobu u týmu. Viděl jsem, jak funguje. Fungoval velmi dobře. Když se něco objevilo, hned se to řešilo. Myslím, že i to, jak pan trenér reagoval na některé věci, bylo asi přirozené. Myslím, že v tom problém nebyl," podotkl Trunda.