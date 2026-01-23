Dnes je pátek 23. ledna 2026., Svátek má Zdeněk
Počasí dnes -3°C Zataženo

Trumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem

23. 1. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Trumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS.

Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině, již Rusko na rozkaz šéfa Kremlu rozpoutalo v únoru 2022.

Podle TASS Putin, Witkoff a Kushner projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Joea Bidena.

Witkoff s Kushnerem do Moskvy dnes večer přiletěli z Davosu, kde se Trump setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu po jednání řekl, že všichni chtějí mír a Putinovi vzkázal, že válka musí skončit.

Witkoff dříve během dneška oznámil, že jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku a že zbývá dořešit poslední otázku. Podle Zelenského ještě nejsou vyřešené otázky týkající se území na východě Ukrajiny.

Rusko okupuje asi pětinu ukrajinského území a snaží se získat kontrolu nad celým Donbasem, včetně těch jeho částí, jež neovládá. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.

Tagy:
Rusko USA Ukrajina diplomacie boje Putin
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu v Bernu

Následující článek

Toto jsou nejkrásnější chlapecká jména světa! Věda odhaluje, jak zní dokonalé jméno

Nejnovější články