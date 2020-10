Trump ztrácí nervy, odpůrcům vzkazuje: Jste šmejdi, zločinci a idioti

Necelé dva týdny před volbami, ve kterých obhajuje prezidentství, stupňuje Donald Trump útoky – na svého soupeře Joe Bidena, na vrchního epidemiologa Anthonyho Fauciho, na média a vůbec na všechny své kritiky.

Rozezlený Trump v úterý předčasně ukončil rozhovor pro televizi CBS. Dopálily ho otázky moderátorky. V tweetu jí i televizi pohrozil odvetou.

Na twitteru americký prezident píše o "příšerném zásahu" do voleb 3. listopadu. Zveřejnil několikavteřinový klip s moderátorkou, který opatřil titulkem: "Lesley Stahlová z 60 Minut nemá na sobě roušku v Bílém domě poté, co se mnou udělala rozhovor. Mnoho dalšího bude následovat."

CBC nicméně sdělila, že novinářka měla roušku nasazenou po většinu času a Trumpem. Zveřejněný záběr ji prý zachycuje po rozhovoru, kdy si ji sundala a kdy byla na odchodu, ale Trump ji ještě zastavil a něco jí chtěl sdělit. Sám prezident přitom roušku na veřejnosti nosí jen zřídkakdy.

Trump si stěžoval na otázky moderátorky. Označil rozhovor za "podvod" a "předpojatost". Pohrozil také, že rozhovor zveřejní sám ještě před tím, než jej CBS v pořadu "60 minut" odvysílá.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH