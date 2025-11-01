Trump změnil Lincolnovu koupelnu v Bílém domě, art deco nahradily mramor a zlato
1. 11. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump pokračuje v architektonických úpravách Bílého domu dle vlastního vkusu.
Po zbourání celého východního křídla tradiční rezidence hlav Spojených států, jež muselo ustoupit Trumpovu plánu na výstavbu rozsáhlého tanečního sálu za 300 milionů dolarů, či vyzdobení Oválné pracovny zlatými předměty současný nájemník Bílého domu dnes na své sociální síti oznámil, že nechal renovovat koupelnu vedle jednoho z nejslavnějších pokojů v Bílém domě.
Trump v několika po sobě jdoucích příspěvcích na svém účtu na síti Truth Social zveřejnil 24 snímků nového vzhledu Lincolnovy koupelny včetně jednoho srovnání designu před a po renovaci. Místnost je nově obložena bílým mramorem s černým žilkováním a jejímu vybavení vévodí sanitární prvky zlaté barvy a zrcadla v pozlacených rámech.
"Renovoval jsem Lincolnovu koupelnu v Bílém domě. Ve 40. letech byla renovována ve stylu art deco se zelenými dlaždicemi, což bylo naprosto nevhodné s ohledem na Lincolnovu éru," napsal Trump v prvním příspěvku. "Udělal jsem ji v černobílém leštěném kararském mramoru. To se velmi hodí pro dobu Abrahama Lincolna a ve skutečnosti by to mohl být ten mramor, který tam byl původně!" soudí prezident
.
Lincolnovu koupelnu nechal naposledy v roce 1945 renovovat tehdejší prezident Harry Truman a Trump její design opakovaně kritizoval. Lincolnova ložnice včetně koupelny obvykle slouží k ubytování čestných hostů v Bílém domě.