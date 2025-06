Trump zakázal vstup do USA občanům 12 zemí: Které to jsou a je Česko mezi nimi?

Americký prezident Donald Trump podepsal novou proklamaci, která s platností od 9. června 2025 zakazuje vstup občanům 12 zemí do Spojených států. Tvrdí, že opatření je nezbytné k ochraně před zahraničními teroristy a jinými bezpečnostními hrozbami. Zákaz se týká Afghánistánu, Myanmaru, Čadu, Konga, Rovníkové Guineje, Eritrey, Haiti, Íránu, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu. Dalších sedm zemí, včetně Venezuely a Kuby, čelí částečným omezením.

Trump argumentuje, že tyto státy buď „skrývají teroristy ve velkém měřítku“, nejsou schopny ověřit totožnost cestujících, nebo mají slabou spolupráci v oblasti vízové bezpečnosti. Jejich občané často překračují dobu pobytu v USA a mají nejasnou kriminální minulost. „Nemůžeme mít otevřené hranice pro lidi, které nedokážeme bezpečně prověřit,“ prohlásil prezident.

Útok zápalnou lahví jako důkaz: Egypt ne, ale přesto teror?

Jako přímý důkaz nutnosti zpřísnění pravidel Trump uvedl nedělní incident v Boulderu v Coloradu, kde egyptský občan Mohamed Sabry Soliman hodil zápalnou láhev do davu proizraelských demonstrantů. Byl obviněn z útoku, přičemž se ukázalo, že v USA pobýval nelegálně – překročil turistické vízum a měl propadlé pracovní povolení. Přesto se Egypt na seznamu zakázaných zemí neobjevil.

zdroj: Profimedia.cz

Kritici se ptají proč. Kongresman Clay Higgins, člen výboru pro vnitřní bezpečnost, odpovídá jednoduše: „Cesta do USA je výsadou, ne právem.“ Dodal, že Američané už mají dost imigrantů, kteří porušují zákony a páchají násilí. Higgins zároveň tvrdí, že Spojené státy nejsou rasistickou zemí, ale mají plné právo bránit své hranice.

Zničené naděje, diplomatické napětí, Trump neustupuje

Reakce na nový zákaz přišly okamžitě. Somálsko nabídlo spolupráci a diplomatický dialog. Naopak Venezuela reagovala ostře: ministr vnitra Diosdado Cabello označil americkou vládu za fašistickou a varoval své krajany před cestami do USA. Pákistán a Afghánistán na žádosti o vyjádření nereagovaly, stejně jako vojenská vláda Myanmaru. Mezitím se hroutí osobní příběhy. Jedna učitelka z Myanmaru, která měla od září nastoupit do amerického výměnného programu, zůstala v nejistotě. „Bylo těžké se vůbec dostat do výběru. Teď mi nikdo neodpovídá,“ řekla žena, která žije v Thajsku a kvůli nevyřízenému vízu nechce zveřejnit své jméno.

Trump přitom už v říjnu 2023 slíbil, že zakáže vstup lidem z Gazy, Sýrie, Jemenu a dalších „nebezpečných míst“. 20. ledna 2025 vydal exekutivní příkaz na zpřísnění bezpečnostního prověřování všech cizinců žádajících o vstup do země. V březnu pak agentura Reuters přinesla zprávu, že vláda zvažuje omezení pro desítky dalších států. Nyní je jasné, že to myslel vážně. Cizinci, kteří už mají vízum vydané před 9. červnem, budou zatím moci do USA vstoupit. Jak dlouho ale potrvá, než bude seznam rozšířen, nikdo neví. Prezident sám naznačil, že může kdykoli přidat další země. Podle něj je čas jednat. Pro mnohé ale jde o nový začátek politiky strachu.