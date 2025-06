Trump zahájil přehlídku ve Washingtonu, den poznamenaly protesty

15. 6. 2025 – 10:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Americký prezident Donald Trump doprovázený manželkou Melanií zahájil velkou vojenskou přehlídku ve Washingtonu, uspořádanou k 250.

výročí vytvoření amerického pozemního vojska v den, kdy Trump slavil své 79. narozeniny. Tento den ale poznamenaly i demonstrace Trumpových odpůrců ve stovkách amerických měst pod heslem No Kings (Žádní králové) a vražda političky ve státu Minnesota, uvedly tiskové agentury. Trump ve svém projevu děkoval americkým vojákům za jejich službu.

Amerika je zvyklá předvádět svou vojenskou sílu v zahraničí, ale v amerických ulicích se tak děje jen vzácně, upozornil server BBC News. Ale prezident Trump si tuto přehlídku dlouho přál. Své velení nad ozbrojenými silami vnímá jako projev své síly. Tuto sílu právě teď předvádí od pobřeží k pobřeží a po imigračních protestech posílá armádu do Los Angeles, proti vůli kalifornského guvernéra, dodal portál.

Usmívajícího se Trumpa uvítalo skandování "USA! USA!" a salva z 21 děl. Před zahájením přehlídky zazněla hymna a následoval pochod vojáků v uniformách z různých období. Americký prezident, sedící poblíž ministra obrany Peta Hegsetha a dalších členů vlády, několikrát vstal, aby zasalutoval pochodujícím vojákům. Ale i přes přehlídku obrněných vozidel a tanků dav projevoval jen mírné nadšení, vylíčila agentura AFP.

Po Ústavní třídě za Bílým domem valily šedesátitunové tanky Abrams, nad hlavami kroužily vrtulníky Black Hawk a Apache, stejně jako letadla z druhé světové války a války ve Vietnamu. Kromě tisíců vojáků a obrněnců se přehlídky zúčastnily i robotičtí psi a drony. Organizátoři podle BBC očekávali až 200.000 lidí, ale návštěvníků se dostavilo méně zřejmě kvůli předpovědi slibující silný liják a bouřky. Nakonec během přehlídky jen mrholilo.

"Díky mimořádné službě a oddanosti (amerických vojáků) stojí Amerika o 250 let později vzpříma, hrdě a svobodně," řekl v krátkém projevu Trump, podle kterého jsou Spojené státy nyní "nejžhavější zemí světa" - ale brzy budou ještě větší a silnější než kdykoliv dříve. "Nikdy jsme si nevedli lépe," prohlásil.

Varoval také nepřátele Ameriky, že pokud ohrozí americký lid, američtí vojáci si pro ně přijdou. "Vaše porážka bude jistá, váš zánik konečný a váš pád úplný. Protože naši vojáci se nikdy nevzdávají. Bojují, bojují a bojují a vítězí, vítězí a vítězí," zdůraznil podle BBC, zatímco dav opět skandoval: "USA! USA!"

"Jsem tady, protože fandím prezidentovi a také proto, že podporuji armádu," řekl AFP sedmnáctiletý středoškolák Oscar Williamson ze státu New York, který měl na sobě červenou čepici se sloganem Trumpovy kampaně "Make America Great Again" (Učiňme Ameriku opět skvělou). Mladík uvedl, že podporuje prezidentovu imigrační politiku: "Přijali jsme příliš mnoho migrantů, není to dobré pro ekonomiku a existují bezpečnostní problémy," prohlásil.

"Nepodporuji Trumpa, nevolil jsem ho a nelíbí se mi jeho politika. Vždy jsem byl demokrat, ale mám rád dobrou vojenskou přehlídku, mám rád dobrou leteckou show," řekl Paul Hagenloch, profesor historie na Syrakuské univerzitě. Zklamalo jej, že neviděl žádné nejmodernější bombardéry B-2.

Podobné demonstrace vojenské síly je ve Spojených státech neobvyklá, poslední velká vojenská přehlídka se konala v roce 1991 po válce v Perském zálivu, připomněla AFP.

Zatímco závěr přehlídky ve Washingtonu provázely ohňostroje, policie v centru Los Angeles ve snaze rozehnat demonstranty vystřelila granáty se slzným plynem, jehož oblaka zasáhla i shromáždění rodin před radnicí, vylíčila AP.