Trump vyzval Izrael, aby po dnešních úderech Teheránu neopětoval palbu na Írán
8. 6. 2026 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael a Írán k návratu k jednání po dnešním raketovém útoku Teheránu na izraelské území.
Uvedl, že ihned zavolá izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby úder neopětoval. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na server Axios a televizi Fox News.
"Chtěl jsem říct, že mírová dohoda bude podepsána v pondělí, úterý nebo ve středu, a teď se stane tohle," řekl Trump televizi Fox News. "Nejsme z toho šťastní," dodal americký prezident a vyzval Teherán, aby situaci dál neeskaloval. "Vystřelili jste si své rakety, to stačí," uvedl.
"Byli jsme velmi blízko finální dohodě s Íránem a nechci, aby to všechno přišlo vniveč kvůli tomu, co se teď děje," řekl Trump podle serveru Axios.
Írán zaútočil na Izrael poprvé od uzavření křehkého příměří mezi USA a Íránem 8. dubna. Teherán údery potvrdil s tím, že jde o odvetu za pokračující izraelské útoky na cíle v Libanonu.
Podle Trumpa íránský útok nikoho nezranil a doufá, že Izrael nechystá odvetné údery. "Jestli na ně Netanjahu zaútočí, bude to pokračovat stejně jako posledních 47 let, nebo jako posledních 3000 let," podotkl Trump s odkazem na dlouhodobé napětí mezi oběma státy.
USA s Izraelem zahájily válku proti Íránu 28. února. Zdůvodnily to mimo jiné snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán odpověděl útoky na státy v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu, a navíc zablokoval Hormuzský průliv – klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.