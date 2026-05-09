Trump: Ve válce na Ukrajině bude třídenní příměří, čeká se výměna zajatců
9. 5. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve válce na Ukrajině bude třídenní příměří, oznámil dnes americký prezident Donald Trump.
Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna 1000 zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022. Zelenskyj na X dohodu potvrdil a vyjádřil očekávání, že Spojené státy zajistí, aby ji Rusko dodrželo. Moskva posléze nadcházející klid zbraní potvrdila taktéž.
Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Moskva připomene v sobotu. Poznamenal, že i Ukrajina byla velkou součástí druhé světové války.
"Tuto žádost jsem vznesl přímo já a velmi si vážím toho, že s ní prezident Vladimir Putin i prezident Volodymyr Zelenskyj souhlasili," napsal dále Trump. "Snad to je začátek konce velmi dlouhé, smrtící a tvrdě vedené války. Jednání o ukončení tohoto velkého konfliktu, největšího od druhé světové války, pokračují a každý den jsme blíž a blíž," doplnil.
Zelenskyj s ohledem na sobotní ruské oslavy napsal, že Rudé náměstí v Moskvě, kde se uskuteční ta hlavní, je pro Ukrajinu méně důležité než životy ukrajinských zajatců. "Proto jsme dnes v rámci vyjednávacího procesu zprostředkovaného americkou stranou získali souhlas Ruska s výměnou zajatců ve formátu 1000 za 1000. Ve dnech 9., 10. a 11. května musí být rovněž zaveden režim příměří," uvedl a poděkoval Trumpovi za jeho diplomatické nasazení.
Agentura Reuters pak informovala o tom, že ukrajinský prezident vydal dekret, kterým "povoluje", aby se uskutečnila moskevská oslava vítězství v druhé světové válce, a nařizuje, aby se během oslav na Rudé náměstí nechystaly žádné útoky.
Z ruské strany dohodu o klidu zbraní a výměně zajatců podle agentury TASS potvrdil poradce prezidenta Jurij Ušakov. "Na pokyn prezidenta Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina potvrzuji přijatelnost iniciativy, kterou právě navrhl prezident USA Donald Trump," řekl novinářům.
V uplynulých dnech oznámily Moskva a Kyjev dvě různá příměří. Rusko vyhlásilo v pondělí dvoudenní příměří na 8. a 9. května u příležitosti oslav 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Ukrajina krátce poté vyhlásila klid zbraní od půlnoci z úterý na středu.
Ukrajina dala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko však nikoliv.