Trump varoval, že USA zničí horský masiv poblíž jaderného komplexu v Natanzu
14. 7. 2026 – 6:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy zničí horský masiv jižně od íránského jaderného komplexu Natanz, varoval dnes americký prezident Donald Trump v pořadu Hugh Hevitt Show.
Dodal, že Washington bude nadále na Írán tvrdě útočit, informovala agentura Reuters.
"Pohoří silně sledujeme. S jejich jaderným programem se jim nedaří. Ale pravděpodobně se na horu brzy zaměříme," uvedl Trump.
Horský masiv, v perštině známý jako Ku Kolang Gáz Lá, leží nedaleko íránského zařízení na obohacování uranu v Natanzu, které bylo při útocích těžce poškozeno. Nachází se v něm silně opevněný podzemní komplex se dvěma tunelovými systémy. Podle odborníků jsou uloženy tak hluboko, že jsou mimo dosah i nejvýkonnějších amerických protibunkrových bomb.
O víkendu a dnes se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražení ropy.
Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Nejnovější vývoj ovšem vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovuotevření průlivu a k přerušení bojů, zatímco by obě strany využily dalších 60 dní k vyjednávání.