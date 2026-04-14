Trump: Spojené státy zničí íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě
14. 4. 2026 – 10:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě.
Podle velení americké armády CENTCOM americké vojenské síly dnes odpoledne zahájily blokádu íránských přístavů, přičemž armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) uvedla, že obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.
Vpodvečer Trump uvedl, že blokáda začala. V neděli podle něj Hormuzským průlivem proplulo 34 lodí, což je podle prezidenta nejvíc od "bláhového" uzavření trasy Íránem. Před konfliktem, který začal 28. února americko-izraelskými údery na Írán, touto úžinou klíčovou pro světovou přepravu ropy proplouvalo téměř 140 lodí denně.
Trump rovněž podle agentury Reuters navzdory neúspěšným sobotním jednáním s Íránci v Pákistánu uvedl, že Írán dohodu uzavřít chce, ale že Washington nedopustí, aby Teherán získal jaderné zbraně. Írán dlouhodobě ujišťuje, že o atomové zbraně neusiluje. Šéf Bílého domu dnes také prohlásil, že se USA "možná zastaví" na Kubě, až současné napětí s Íránem ustane, napsala agentura Reuters.
"Íránské námořnictvo leží na dně moře, zcela zničeno – 158 lodí. To, co jsme nezasáhli, je malý počet takzvaných rychlých útočných lodí, protože jsme je nepovažovali za významnou hrozbu," uvedl Trump. "Pokud se některé z těchto lodí přiblíží k naší blokádě, budou okamžitě zničeny pomocí stejného systému likvidace, jaký používáme proti drogovým dealerům na moři. Je to rychlé a brutální," dodal.
Omezení se podle informací UKMTO týkají íránských přístavů a pobřežních oblasti, včetně Perského zálivu, Ománského zálivu a Hormuzského průlivu. "Omezení přístupu se bude bez výjimek vztahovat na veškerá plavidla plující pod jakoukoliv vlajkou, která mají co do činění s íránskými přístavy, ropnými terminály či pobřežními objekty," uvádí UKMTO.
V plavbě přes Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, nebudou americké síly bránit těm lodím, které nesměřují do Íránu, uvedl CENTCOM. Dodal, že námořní dopravci budou podrobně informováni.
Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy na oznámení blokády íránských přístavů zareagovaly silným růstem. Mluvčí velitelství íránských sil označil blokádu za pirátství, na které Teherán důrazně odpoví.