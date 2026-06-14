Trump: Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, okamžitě se otevře Hormuz
14. 6. 2026 – 8:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, sdělil dnes americký prezident Donald Trump.
Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také v příspěvku na sociální síti Truth Social. Teherán však dnes uvedl, že v neděli memorandum podepsáno nebude. Írán chce také účtovat služby poskytované v Hormuzském průlivu.
"Těšíme se na spolupráci s Íránem a celým Blízkým východem dlouho do budoucnosti. Doufejme, že se celý tento proces rychle, snadno a hladce vyřeší. Pokud ne, máme krajní alternativu - snad už ji nikdy nebude nutné znovu použít!" doplnil Trump v narážce na možné obnovení konfliktu, kterým opakovaně vyhrožoval.
Devětasedmdesátiletý prezident, který v neděli oslaví 80. narozeniny, v příspěvku tvrdí, že nynější vztahy Washingtonu a Teheránu jsou jiné a lepší než za předchozích amerických administrativ, přestože ty proti Íránu nevedly válku.
Trump, který ve svém prvním funkčním období vypověděl jadernou dohodu s Íránem, také vyjadřuje přesvědčení, že nyní chystaná dohoda zajistí, že více než 90milionová země nezíská jadernou zbraň. Podle dosavadních zpráv médií ale takzvané islámábádské memorandum nestanoví přesné kroky týkající se íránského jaderného programu.
Šéf Bílého domu v příspěvku dále poznamenává, že USA ve vhodnou chvíli, až se vše uklidní, půjdou do Íránu a vyzvednou "jaderný prach", aby ho naředily a zničily, ať už tam, nebo ve Spojených státech.
Přes Trumpovo tvrzení panují nejasnosti kolem podpisu memoranda, po němž by měla přijít plnohodnotná mírová dohoda. Mluvčí íránské diplomacie Esmaíl Baghaí dnes uvedl, že memorandum nebude podepsané v neděli, nevyloučil ale podpis v dalších dnech.
Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února USA a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a posléze také uzavřením Hormuzského průlivu, kterým za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy a značné množství zkapalněného zemního plynu.