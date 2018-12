Trump oznámil, kdo nahradí Mattise. Pentagon povede 'talentovaný' náměstek Shanahan

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

S příchodem nového roku bude Pentagon jako úřadující šéf řídit dosavadní náměstek ministra obrany Patrick Shanahan. Na twitteru to v neděli oznámil prezident Donald Trump. Shanahan nahradí odcházejícího ministra Jamese Mattise, který post opouští kvůli sporům s prezidentem ohledně odchodu amerických vojáků ze Sýrie.

Trump označil Shanahana za "velmi talentovaného" člověka. "Za Patrickem je dlouhý seznam úspěchů" z působení na ministerstvu a ve firmě Boeing, napsal prezident.

Osmašedesátiletý Mattis ve čtvrtek při oznámení svého odchodu řekl, že ve funkci zůstane do konce února, aby zajistil hladké předání úřadu. V únoru se chtěl Mattis ještě zúčastnit ministerské schůzky NATO. Zdroje z prezidentské kanceláře si podle agentury AP nejsou jisty, zda Trump s Mattisem o zkrácení jeho ministerského angažmá osobně hovořil.

Mattis v rezignačním dopisu mimo jiné upozornil na nutnost udržovat spojenectví a projevovat svým partnerům respekt. Oznámení prezidenta Trumpa, že stáhne americké vojáky ze Sýrie s odůvodněním, že tam byla organizace Islámský stát (IS) poražena, bylo podle médií pro ministra poslední kapkou.

Předčasný konec Mattisova působení v Pentagonu je podle zdrojů agentury Reuters projevem Trumpovy nelibosti nad ministrovým jednáním. Prezidenta prý rozzlobila pozornost, kterou Mattisův rezignační dopis vyvolal. Šéfa Bílého domu údajně pohoršil i šok a zklamání, které jeho rozhodnutí odejít ze Sýrie vyvolalo v Kongresu.

Rozhodnutí Bílého domu je tvrdou ranou pro hlavní spojence USA proti IS v Sýrii - arabsko-kurdské milice. Náhlá rezignace šéfa Pentagonu zneklidnila také americké spojence v Evropě a v Asii. Rusko, které v Sýrii bojuje na straně režimu, naopak Trumpův krok uvítalo.

Trump dnes na twitteru oznámil, že o stažení amerických vojsk ze Sýrie telefonicky hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Rozhovor, prý dlouhý a produktivní, se týkal "pomalého a koordinovaného stažení amerických vojáků z oblasti".

Úřad tureckého prezidenta uvedl, že Erdogan v rozhovoru vyjádřil spokojenost s kroky, které v Sýrii v rámci boje proti terorismu podnikly Spojené státy. Dodal, že Turecko je připraveno poskytnout jakoukoli formu podpory.

Francouzský prezident Macron dnes ale kvůli Trumpovu rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze Sýrie vyjádřil hlubokou lítost. Varoval, že toto rozhodnutí by mohlo mít vážné důsledky a mohlo by ohrozit kurdské bojovníky, kteří hráli významnou roli v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

"Nesmíme zapomenout, že jsme dlužni těm, kdo zemřeli v boji s terorismem," uvedl Macron s odkazem na arabsko-kurdské milice SDF, které z rukou teroristické organizace dobyly značnou část syrského území a které v důsledku Trumpova rozhodnutí podle některých médií přišly o naději na autonomii. "SDF bojují proti terorismu, který podnítil útoky proti Paříži a dalším místům," dodal Macron.

Francie už ve čtvrtek v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen.

"Velmi hluboce lituji rozhodnutí (Spojených států) ohledně Sýrie," uvedl dnes Macron na tiskové konferenci během návštěvy Čadu. "Být spojenci znamená bojovat bok po boku," prohlásil. "Spojenec by měl být spolehlivý," dodal francouzský prezident.