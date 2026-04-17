Trump oznámil desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, má začít ve 23:00
17. 4. 2026 – 6:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izrael a Libanon se dohodly na desetidenním příměří, které začne platit o půlnoci libanonského a izraelského času, tedy dnes ve 23:00 SELČ.
Oznámil to na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury Reuters oznámil, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. To odmítlo hnutí Hizballáh, se kterým Izrael bojuje. Dokument americké diplomacie o náplni příměří odchod izraelských vojáků z Libanonu rovněž nezmiňuje.
Trump před oznámením příměří telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. "Oba vůdci souhlasili, že ve snaze dosáhnout míru mezi svými zeměmi začnou oficiálně dodržovat desetidenní příměří," uvedl Trump o výsledku svých telefonátů. Později dodal, že příměří zahrnuje i šíitské hnutí Hizballáh.
Ohlášení příměří přivítal libanonský premiér Salám, podle kterého se tím naplňuje základní libanonský požadavek. Hizballáh ve své první oficiální reakci uvedl, že klid zbraní nesmí umožnit volný pohyb izraelských vojáků v Libanonu. Kvůli přítomnosti izraelských vojáků, kteří obsadili část jižního Libanonu, mají podle hnutí Libanonci právo na odpor. Agentura Reuters dříve citovala poslance Hizballáhu Hasana Fadlalláha, podle kterého bude realizace příměří záležet na tom, zda Izrael přestane s údery.
"Zůstaneme v Libanonu v rozšířené bezpečnostní zóně," uvedl Netanjahu v projevu, ve kterém ohlásil, že Izrael s desetidenním příměřím souhlasí. Dodal, že izraelští vojáci zůstanou na území, které se nachází až deset kilometrů od hranice. Podle něj Izrael nepřistoupil na požadavek Hizballáhu, aby se izraelští vojáci stáhli úplně z libanonského území. To Izrael neučinil ani při příměří, které platilo od listopadu 2024 do letošního března.
Odchod izraelských vojáků z Libanonu nezmiňuje ani dokument, který k příměří vydalo americké ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu se Izrael a Libanon dohodly na desetidenním zastavení bojů, které bude možné prodloužit. Příměří Izraeli nezakazuje podnikat "všechny nezbytné kroky v sebeobraně proti plánovaným, hrozícím či probíhajícím útokům". Izrael se však zavazuje neútočit na "civilní, vojenské a jiné státní cíle na libanonském území" nad rámec sebeobrany. Libanon se zavazuje, že podnikne užitečné kroky, aby znemožnil útoky Hizballáhu a dalších ozbrojených skupin na Izrael.
Trump rovněž uvedl, že Aúna a Netanjahua pozve do Bílého domu, aby se zúčastnili "smysluplných rozhovorů". Později řekl, že by se jednání mohlo uskutečnit do dvou týdnů. Podle zdrojů agentur Aún dnes odmítl mluvit po telefonu s Netanjahuem. Agentura AFP také poukazuje na to, že ještě nikdy se nekonala schůzka mezi izraelským premiérem a libanonským prezidentem.
Podle americké diplomacie může klid zbraní otevřít cestu k bezpečnostní a mírové dohodě mezi Izraelem a Libanonem. "Máme příležitost učinit historickou mírovou dohodu s Libanonem," uvedl Netanjahu, když oznámil příměří. Mezi klíčovými požadavky Izraele zůstává odzbrojení Hizballáhu, dodal.
Válka mezi Izraelem, šíitským hnutím Hizballáh a Libanonem začala po více než ročním příměří 2. března. Izrael tvrdí, že podniká údery zaměřené na Hizballáh, který útočí na sever Izraele ve snaze podpořit svého spojence Írán. Podle libanonských úřadů izraelské údery zabily přes 2000 lidí. Izrael také obsadil část jižního Libanonu. Podle agentury Reuters, která se odvolává na izraelský bezpečnostní zdroj, izraelská armáda nemá v úmyslu libanonské území opustit.
Spojené státy ohlásily minulý týden čtrnáctidenní příměří s Íránem, které dodržuje i Izrael. Zastavily se tak americko-izraelské útoky zahájené 28. února i íránská odveta. Podle médií se nyní jedná o prodloužení klidu zbraní.