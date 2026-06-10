Trump označil odvetné údery na Írán za helikoptéru jako silné a mohutné
10. 6. 2026 – 8:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Spojených států Donald Trump, který v úterý obvinil Teherán ze sestřelení americké helikoptéry Apache nad Hormuzským průlivem, označil následné odvetné údery proti Íránu za velmi silné a mohutné.
Trump to v noci na dnešek SELČ řekl stanici ABC News. Agentura AP či televize CNN a CBS News mezitím s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele informovaly, že americký vrtulník se srazil s íránským dronem. Z vyjádření zmíněného činitele ale nebylo jasné, zda srážka byla nehoda, nebo naopak záměr.
"Sestřelili helikoptéru a my, zatímco hovoříme, reagujeme," řekl Trump stanici ABC News. "Věřím, že odpověď by měla být velmi silná, velmi mocná. A právě taková je," uvedl.
Zahájení úderů proti Íránu oznámilo na síti X oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM), které útoky označilo za sebeobranné. Íránská média mezitím uvedla, že cílem úderů se stala provincie Hormozgán včetně přístavního města Sirík či ostrova Kešm v Hormuzském průlivu.
Zatímco Trump tvrdí, že vrtulník Apache sestřelil Írán, íránská státní média s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace.
Nejmenovaný americký činitel řekl americkým médiím, že incident se vyšetřuje a že helikoptéra se zřítila po srážce s íránským dronem. Z vyjádření není jasné, zda to byl záměr, nebo nehoda. Oba piloti amerického stroje přežili.
V oblasti dosud platí křehké příměří, které bylo ale opakovaně narušeno. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.