Trump oslavil osmdesátiny dohodou s Íránem a sledováním zápasů
15. 6. 2026 – 12:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Donald Trump slavil své 80.narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem, jejíž sjednání oznámil na sociální síti jen pár hodin před vlastními oslavami.
Své osmdesátiny - a také 250. výročí založení Spojených států - totiž slavil neobvyklou akcí - sedmi zápasy smíšených bojových umění v osmistěnné kleci, oktagonu, na jižním trávníku Bílého domu, uvedla agentura AP. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem. Po hymně dav jásal a skandoval "USA! USA!" a zazpíval prezidentovi k narozeninám.
Jedním z VIP hostů akce byl i komik Tony Hinchcliffe, který způsobil rozruch v závěrečné fázi Trumpovy kampaně na druhé funkční období v roce 2024, když na shromáždění v newyorské Madison Square Garden nazval Portoriko "plujícím ostrovem odpadků". Trumpův štáb tehdy učinil vzácný krok a distancoval se od komika s tím, že vtip neodráží Trumpovy názory.
Jeden z bojovníků v ringu, Brazilec Mauricio Ruffy, po vítězství v zápase se svým soupeřem požádal svou přítelkyni Nadine o ruku - a ta odpověděla souhlasným gestem - ukázala zdvižený palec. Trump po knock-outu v ringu poprvé udeřil na gong.
Pro podívanou, která začala v neděli ve 20:00 místního času (v pondělí ve 2:00 SELČ) a trvala až do časných ranních hodin, vznikla na trávníku Bílého domu provizorní aréna pod kovovým obloukem, jenž dostal jméno The Claw (dráp) a byl vybaven osvětlením, ozvučením i velkoplošnými obrazovkami pro více než 4000 diváků. Dalších až 70.000 lidí mohlo zápasy sledovat na obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse. Mezi diváky byla řada členů Trumpova kabinetu, včetně viceprezidenta J.D. Vance, ministra zahraničí Marca Rubia, či ministra obrany Petea Hegsetha, nebo řada dalších prominentních osobností a členů ozbrojených sil. Vance Trumpa také seznámil s bratrem papeže Lva XIV. Louisem Prevostem, který je prezidentovým fanouškem. Trump v minulosti kritizoval papeže, přičemž tvrdil, že je hrozný pro zahraniční politiku. Ve stejném dubnovém příspěvku na sociálních sítích prezident napsal, že má raději papežova bratra Louise, protože podporuje jeho hnutí MAGA.
Americká policie uvedla, že přítomnost šampiona soutěže Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních ve střední váze Seana Stricklanda v Ellipse přilákala takovou pozornost návštěvníků, že to vedlo k nepokojům. Strickland nebyl pokutován ani zatčen, ale byl odvezen do hotelu a bylo mu řečeno, aby se na místo konání nevracel, uvedli policisté. Úřady dodaly, že Stricklanda nechaly vyvést z prostranství Ellipse u Bílého domu kvůli obavám o jeho bezpečnost a bezpečnost fanoušků.
Trojnásobný wrestlingový šampion Bo Nickal po vítězství nad Kylem Daukausem, kterého srazil pravým hákem, šel rovnou k Trumpovi a krátce s prezidentem promluvil. Nickal se s Trumpem spřátelil poté, co se v roce 2019 setkali v Bílém domě při ceremoniálu pro univerzitní sportovce, dodala AP. V hlavním zápase se Justin Gaethje stal šampionem UFC v lehké váze, když ve čtvrtém kole zvítězil nad dosud neporaženým držitelem titulu Iliou Topuriou. V závěru večera prezident s rodinou vstoupil do ringu a vítězi pogratuloval. Následoval ohňostroj u Washingtonova monumentu.