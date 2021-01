Trump opustil Bílý dům a zamířil na Floridu. Brzy se uvidíme, vzkázal

Končící americký prezident Donald Trump po čtyřech letech ve funkci ve středu krátce po 08:00 místního času (14:00 SEČ) opustil Bílý dům, do kterého se odpoledne místního času nastěhuje jako nová hlava státu Joe Biden. V projevu před odletem na Floridu Trump poděkoval příznivcům za "neuvěřitelné čtyři roky" a nastupující administrativě popřál mnoho štěstí a úspěchů.

Trump se ani na samém konci funkčního období nedrží tradic americké politické scény. Běžně by končící hlava státu ráno před inaugurací v Bílém domě přijala svého nástupce a následně se zúčastnila inaugurace. Trump ovšem na ceremoniálu, kde Biden složí prezidentskou přísahu, bude chybět. Jako legitimního vítěze voleb Bidena stále neuznal.

Jednu z modernějších tradic spojených s procesem předání moci však Trump zřejmě dodržel. Jeho mluvčí Judd Deere novinářům řekl, že prezident před odchodem z Bílého domu zanechal svému nástupci vzkaz. Podrobnosti o jeho obsahu nebyly ihned k dispozici.

První chvíle v pozici exprezidenta podle všeho Trump stráví ve své rezidenci Mar-a-Lago ve West Palm Beach, kam po přesunu vrtulníkem na leteckou základnu za Washingtonem odletěl v prezidentském speciálu Air Force One. Letadlo s končící hlavou státu na palubě se nad letištní plochu vzneslo za doprovodu posledních tónů skladby My Way zpěváka Franka Sinatry. Trumpův mandát vyprší v poledne washingtonského času (18:00 SEČ).

"Byly to neuvěřitelné čtyři roky, společně jsme toho tolik dokázali," prohlásil před novináři a skupinou příznivců těsně před odletem na Floridu. "Nebyli jsme běžná administrativa," pokračoval v krátkém projevu, který zahrnoval tradiční nepřesná tvrzení o "největším snížení daní v dějinách" a vybudování "nejlepší ekonomiky" v historii Spojených států.

"Vždycky za vás budu bojovat, budu se dívat, budu poslouchat. Nové administrativě přeji mnoho štěstí a velké úspěchy," uvedl Trump. Biden a jeho tým podle něj velkých úspěchů dosáhne, protože dosluhující administrativa pro ně položila základy. Trump podobně jako ve svém úterním prohlášení ani tentokrát nezmínil jméno svého nástupce v Bílém domě.

Také nespecifikoval své plány pro nejbližší měsíce a roky, nicméně naznačil, že se z veřejného života nechce stáhnout. Na závěr projevu řekl, že "v nějaké podobě se vrátíme", a dodal: "Ať se vám daří, brzy se uvidíme."

Trumpa i po odchodu z funkce čeká proces v režii Senátu USA poté, co proti němu Sněmovna reprezentantů vznesla ústavní žalobu za údajné podněcování ke vzpouře. Po podzimních volbách se spekulovalo o tom, že poražený prezident brzy ohlásí kandidaturu do voleb roku 2024. Senát by mu v souvislosti s ústavním procesem kandidaturu mohl zakázat.