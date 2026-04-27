Trump odmítl označení za násilníka a pedofila z manifestu podezřelého střelce
27. 4. 2026 – 14:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump se v nedělním rozhovoru se stanicí CBS News ohradil proti manifestu, v němž ho muž podezřelý ze střelby na galavečeři s novináři Bílého domu ve Washingtonu zřejmě označil za násilníka, pedofila a zrádce.
Na novinářku se kvůli dotazu o tvrzení podezřelého obořil. Republikán rovněž řekl, že se při střelbě nebál. Na otázku, proč ochranka ze sálu vyvedla viceprezidenta J. D. Vance před prezidentem, odpověděl, že agenty Tajné služby USA sám zdržel, protože chtěl sledovat, co se děje.
"Jsem občanem Spojených států amerických. To, co dělají moji představitelé, na mě má vliv. A už nejsem ochoten připustit, aby mi pedofil, násilník a zrádce špinil ruce svými zločiny," stojí v manifestu muže podezřelého ze střelby Colea Tomase Allena, který mimo jiné zveřejnil list New York Post.
Trump se ohradil, když se ho novinářka CBS News Norah O'Donnellová na příslušnou pasáž v pořadu 60 Minutes zeptala. "Čekal jsem, až to přečtete, protože jsem věděl, že to uděláte. Jste totiž otřesní lidé," řekl Trump. "Nejsem násilník, nikoho jsem neznásilnil," řekl Trump.
O'Donnellová se prezidenta dotázala, jestli si myslí, že je tato část manifestu o něm. "Nejsem pedofil. No dovolte...Čtete tu hovadiny od nějakého cvoka," řekl prezident, podle kterého novinářka neměla slova podezřelého v pořadu citovat.
Trump, první dáma Melania Trumpová a členové americké vlády byli v sobotu večer místního času evakuováni ze slavnosti pořádané Sdružením novinářů Bílého domu (WHCA) poté, co se v lobby hotelu Washington Hilton, kde se akce konala, ozvaly výstřely. Federální vyšetřovatelé se podle CBS News snaží zjistit motiv Allena, 31letého učitele z Kalifornie, který byl po incidentu zadržen. Muž sdělil policistům, že zamýšleným cílem útoku byli představitelé Trumpovy administrativy, což uvedl i v manifestu. Allen dnes bude předveden před soud.
"Neměl jsem obavy. Rozumím životu. Žijeme v šíleném světě," odpověděl Trump v 60 Minutes na dotaz, jak vnímal vypuknutí střelby.
Šéf Bílého domu v té chvíli seděl u stolu na pódiu spolu s první dámou, předsedkyní WHCA Weijiou Jiangovou a svou mluvčí Karoline Leavittovou. Stál u nich iluzionista Oz Pearlman, který se snažil uhodnout jméno dítěte Leavittové, která je těhotná a porod očekává v květnu. "Dokázal ho uhodnout," řekl Trump. Pearlman měl akci, jež byla po evakuaci Trumpa a členů vlády zrušena, moderovat.
Podle republikánského prezidenta to byla Trumpová, kdo si brzy uvědomil, že se něco děje. "Myslím, že si s předstihem uvědomila, že to byl spíš projektil než podnos," řekl Trump. Prezident už v sobotu řekl, že si o zvuku výstřelů myslel, že se jednalo o padající podnosy.
Po incidentu se na sociálních sítích začalo šířit video, na kterém je vidět ochranka, jak eskortuje Vance od stejného stolu, u kterého seděl Trump. Až o několik vteřin později agenti tajné služby obklopí prezidenta a odvádějí ho ze sálu. "Bylo to mnou. Chtěl jsem vidět, co se děje, a neulehčoval jsem jim to. Chtěl jsem sledovat, co se děje," řekl republikán s tím, že si následně začal uvědomovat vážnost situace. Trump rovněž odmítl interpretaci záběrů evakuace. Podle svých slov neupadl, ale agenti tajné služby ho požádali, aby si lehl na podlahu.