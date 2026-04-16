Trump nabídl další AI obrázek s náboženskou tematikou, tentokrát ho Ježíš objímá
16. 4. 2026 – 6:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti sdílel patrně umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus.
Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného, což vyvolalo kritiku i z řad jeho stoupenců, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař, a obviňoval média z šíření dezinformací.
Na obrázku, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, je republikánský prezident vyobrazen za mikrofonem se zavřenýma očima v objetí Krista, který má rovněž zavřené oči. V popisku původního příspěvku uživatele Irish for Trump se uvádí: "Nikdy jsem nebyl příliš nábožensky založený muž... ale nezdá se vám, že s odhalením všech těch satanistických démonických netvorů obětujících děti... že Bůh možná hraje svou Trumpovu kartu!"
"Radikální levicovým šílencům se to asi nebude líbit, ale myslím, že je to docela hezké!" napsal Trump k obrázku na svém profilu.
Trump tento týden kritizoval papeže Lva XIV., který je první hlavou katolické církve narozenou v USA. Vatikánu Trump vzkázal, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je "slabá vůči kriminalitě", což je většinou Trumpova kritika adresovaná demokratickým starostům amerických měst. Prezident rovněž prohlásil, že papež je katastrofální pro zahraniční politiku.
Papež poté uvedl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že bude nadále vystupovat proti válce a bude se snažit prosazovat mír. V rázném projevu v pondělí v Alžíru také odsoudil "neokoloniální" světové mocnosti, které podle něj porušují mezinárodní právo, aniž by jmenoval konkrétní země.
V úterý Trump svou kritiku papeže zopakoval. V dalším příspěvku na své sociální síti prezident uvedl, že by papeži měl někdo říct o zabíjení demonstrantů v Íránu a že je nepřijatelné, aby Írán měl jadernou zbraň. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o atomovou bombu neusiluje.
Papeže v úterý kritizoval na akci konzervativní organizace Turning Point USA na Univerzitě v Georgii také americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj by papež měl být "opatrný, když hovoří o teologických otázkách".
Křesťanští voliči tvoří významnou část Trumpovy politické základny. Trump, který pravidelně nechodí do kostela, v prezidentských volbách v roce 2024 získal značný počet hlasů od křesťanských Američanů, včetně katolíků, připomněla agentura Reuters.