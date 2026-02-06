Trump na sociální síti sdílel video zobrazující Obamovy jako opice
6. 2. 2026 – 17:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice.
Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního videa o zfalšovaných prezidentských volbách. Trumpův příspěvek odsoudili demokraté, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, a kritika zaznívá i od některých republikánů. Bílý dům reakce na video označil za předstírané pobouření.
Video zobrazuje Obamovy jako opice v džungli, zatímco v pozadí hraje píseň The Lion Sleeps Tonight.
Ve videu předtím zazní nepravdivá tvrzení, která Trump šířil už v minulosti, že výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems se v prezidentských volbách v roce 2020 podílel na manipulaci s hlasy ve prospěch demokratů. Nad Trumpem tehdy ve volbách zvítězil demokrat Joe Biden.
Tisková kancelář kalifornského guvernéra Newsoma příspěvek ostře kritizovala na sociální síti X. "Nechutné chování prezidenta. Všichni republikáni to musí odsoudit. Hned," stojí v příspěvku.
Trump si vysloužil kritiku i od Obamova někdejšího poradce pro národní bezpečnost a blízkého spojence Bena Rhodese. "Nechť Trumpa a jeho rasistické stoupence pronásleduje vědomí toho, že Američané v budoucnosti budou Obamovy vnímat jako milované osobnosti, zatímco jeho budou studovat jako skvrnu na naší historii," napsal Rhodes na X.
"Toto je z internetového videomemu, který znázorňuje prezidenta Trumpa jako krále džungle a demokraty jako postavy ze Lvího krále," uvedla podle agentur mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová s odkazem na film od Walta Disneyho. "Přestaňte prosím s předstíraným pobouřením a informujte dnes o něčem, co je pro americkou veřejnost skutečně důležité," uvedla mluvčí v prohlášení.
K videu se vyjádřil i jediný černošský senátor za republikány Tim Scott. "Modlím se za to, aby to byl podvrh, protože je to ta nejrasističtější věc, jakou jsem viděl od tohoto Bílého domu. Prezident by to měl odstranit," uvedl senátor Scott. K odstranění příspěvku Trumpa vyzval i republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Lawler. "Prezidentův příspěvek je špatný a neuvěřitelně urážlivý," uvedl politik.
Skupina Republikáni proti Trumpovi, která prezidenta často kritizuje na sociálních sítích, příspěvek na sociální síti X odsoudila se slovy, že jde o rasistický obrázek. "Dno neexistuje," napsala skupina.
Obama je jediným černošským prezidentem v historii Spojených států. V prezidentských volbách v roce 2024 podpořil Trumpovu demokratickou sokyni Kamalu Harrisovou.
Trump loni sdílel video vygenerované AI, na kterém je Obama zatčen v Oválné pracovně a následně se objeví za mřížemi v oranžové vězeňské uniformě.
Během Obamova funkčního období Trump podněcoval teorie o tom, že se tehdejší prezident narodil v Keni, a stojí tedy v čele země nelegálně. Obama, syn Američanky a Keňana, se přitom narodil na Havaji, což tehdy dokázal kopií rodného listu, který Trump označil za "podvrh". Trump nakonec během své prezidentské kampaně v roce 2016, poté co získal republikánskou nominaci, uznal, že Obama se narodil na Havaji.
Aktualizace:
Na síti Truth Social není od 18:00 SEČ dostupný příspěvek amerického prezidenta Donalda Trumpa s videem, které zobrazovalo bývalou hlavu státu Baracka Obamu a jeho manželku Michelle jako opice. Odstranění potvrdil podle agentur i Bílý dům, který tvrdí, že příspěvek zveřejnil jeho zaměstnanec omylem. Trump čelil za video kritice od demokratů i některých republikánů.
Video, které zobrazovalo Obamovy jako opice v džungli, vyvolalo v uplynulých hodinách ostrou kritiku demokratů. K jeho odstranění však vyzvali i někteří republikánští politici, včetně jediného černošské senátora za tuto stranu Tima Scotta. Samotný Obama se k věci nevyjádřil. Kritiky odmítla dnes odpoledne SEČ mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která mluvila o předstíraném pobouření.
"Zaměstnanec Bílého domu omylem zveřejnil příspěvek. Byl (příspěvek, pozn. ČTK) odstraněn," cituje agentura AFP vyjádření představitele kanceláře amerického prezidenta.
Video mimo jiné obsahovalo dlouhodobá a nepodložená Trumpova tvrzení, že v roce 2020 prohrál prezidentské volby kvůli podvodům zorganizovaným jeho politickými protivníky. Obama je jediným černošským prezidentem v historii Spojených států. Během Obamova funkčního období Trump šířil nepravdivé teorie o tom, že se tehdejší prezident narodil v Keni, a stojí tedy v čele země nelegálně.