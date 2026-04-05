Trump: Írán má už jen 48 hodin na dohodu, jinak se na něj snese peklo
5. 4. 2026 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Írán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo.
Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.
Trump připomněl, že dal původně Íránu na uzavření dohody deset dní. "Čas se krátí - zbývá 48 hodin, než se na ně snese peklo," napsal.
Íránské centrální vojenské velení dnes odsoudilo Trumpovu hrozbu. Jeden z vysokých íránských vojenských představitelů generál Alí Abdulláhí Alíabadí označil Trumpovo prohlášení za "bezmocný, nervózní, nevyvážený a hloupý čin". V podobně vyhroceném tónu jako Trump varoval, že "jednoduchý význam tohoto vzkazu je, že se vám otevřou brány pekla".
Agentura AP s odkazem na diplomatické zdroje dnes napsala, že Pákistán, Turecko a Egypt se stále snaží o to, aby se uskutečnila jednání mezi Íránem a Spojenými státy v Pákistánu. Zprostředkovatelé podle agentury pracují na kompromisním návrhu, který by počítal s dočasným příměřím, které by umožnilo během klidu zbraní dojednat řešení pro ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu.
Trump oznámil minulý týden, že se konají jednání s Íránem. Ten ale jednání se Spojenými státy popírá, ačkoliv tvrdí, že dostává informace a vzkazy od třetích zemí ohledně možnosti ukončit konflikt. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí dnes také popřel, že by Írán odmítal jednat v Islámábádu o zastavení bojů, jak v pátek napsal americký deník The Wall Street Journal. Arakčí uvedl, že Íránu záleží na dojednání definitivního konce války, která začala americkými a izraelskými údery na jeho území na konci února.
Ve zjevné snaze dále zvýšit tlak na Teherán po nejnovějším Trumpově vyjádření k ultimátu vysoce postavený izraelský obranný činitel uvedl, že Izrael se připravuje na útok na íránská energetická zařízení a čeká na souhlas Spojených států. Případný úder by se podle něj mohl uskutečnit příští týden. Trump již dříve pohrozil útoky na íránské elektrárny, pokud jeho požadavky nebudou splněny.
Trump dal první ultimátum Íránu 21.března, tehdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil "produktivními rozhovory" o úplném ukončení války. Později oznámil, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní, a to do pondělí 6. dubna.