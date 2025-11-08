Trump chce s Orbánem mluvit o schůzce s Putinem, Orbán ocenil mírovou snahu USA
8. 11. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump řekl v Bílém domě maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že s ním chce jednat o budoucí schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Orbán následně před novináři prohlásil, že Maďarsko a Spojené státy vedou jako jediné promírovou politiku, pokud jde o ukončení války na Ukrajině. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
Trump v říjnu oznámil, že by se brzy mohl sejít se svým ruským protějškem v maďarské metropoli, aby s ním projednal ukončení války. Později ale šéf Bílého domu uvedl, že summit zrušil, protože se mu jeho uspořádání v daném okamžiku nezdálo správné. Několik otázek novinářů se proto dnes týkalo možné budoucí schůzky s Putinem. Podle Trumpa existuje vždy možnost, že se jednání v Budapešti uskuteční.
Trump řekl, že s Orbánem bude o takové možnosti jednat. "Putinovi rozumí a zná ho velmi dobře. Viktor podle mě cítí, že chceme válku v nepříliš vzdálené budoucnosti ukončit," řekl Trump.
Orbán v této souvislosti prohlásil, že jen "malé Maďarsko" a USA vedou promírovou politiku, zatímco ostatní země jsou proválečné, neboť věří, že Ukrajina může Rusko porazit na bojišti.
"Řekl bys tedy, že Ukrajina nemůže tu válku vyhrát?", zeptal se následně Trump Orbána. "Zázraky se dějí," připustil maďarský premiér, vnímaný často jako nejbližší spojenec Kremlu v Evropské unii.
Orbán rovněž ostatní země včetně bývalé americké vlády někdejšího prezidenta Joea Bidena kritizoval za jejich přístup ke zbrojní podpoře Ukrajiny po jejím napadení ruskými silami. Budapešť dodávky zbraní na Ukrajinu odmítá.
Tématem jednání je rovněž zásobování Maďarska ropou a plynem z Ruska. Trump řekl, že zvažuje pro Budapešť výjimku z amerických sankcí. Americký prezident k tomu podotkl, že pro Maďarsko je to složitá věc. "Je to vnitrozemský stát, nemá přístup k moři," připomněl.
Orbán už dříve řekl, že Maďarsko hledá cesty, jak americké sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností obejít. USA odvetná opatření zavedla v reakci na ruské odmítnutí návrhu ukončit válku na Ukrajině. Ve čtvrtek, tedy před Orbánovou návštěvou, skupina demokratických i republikánských senátorů představila rezoluci vyzývající Maďarsko k ukončení závislosti na ruských energetických surovinách.