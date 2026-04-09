Trump bude jednat s Ruttem o možnosti vystoupení USA z NATO, uvedla mluvčí
9. 4. 2026 – 10:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes bude jednat s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem o možnosti vystoupení Spojených států z NATO, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentury AFP.
Trump se podle ní domnívá, že NATO za americko-izraelské války s Íránem neprošlo testem a selhalo.
"Je docela smutné, že se NATO v posledních šesti týdnech otočilo k americkému lidu zády, když to byl americký lid, kdo financoval jejich obranu," řekla novinářům Leavittová. Na dotaz, zda se americký prezident chystá hovořit o možném odchodu z NATO odpověděla: "Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem prezident bude za pár hodin hovořit s generálním tajemníkem Ruttem."
Trump a Rutte se dnes mají setkat v Oválné pracovně Bílého domu a podle Leavittové se americký prezident těší na "velmi upřímný a otevřený" rozhovor.
Americký prezident už dříve uvedl, že vážně uvažuje o stažení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Partnery z NATO kritizuje kvůli tomu, že podle něho neudělali nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi ale ani nekonzultoval. Označil je za zbabělce a samotnou transatlantickou alianci za nefunkční.
Server Politico píše, že šéf NATO Rutte, který má s Trumpem vřelý vztah, se vydal na cestu do Bílého domu s nadějí, že se mu podaří zabránit v rozpadu Severoatlantické aliance. Americký prezident formálně nemůže vystoupit z NATO bez souhlasu Kongresu. Podle nejmenovaného úředníka má ale Trump "i jiné způsoby, jak omezit svůj závazek".