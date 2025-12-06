Trpišovský o reprezentaci: Slavia je priorita, můj postoj může změnit jedna věc
6. 12. 2025 – 6:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský po dnešní výhře 2:1 v Teplicích zopakoval, že vidí svou budoucnost na klubové úrovni a zatím nepomýšlí na uvolněnou pozici u české reprezentace.
Na tiskové konferenci po předehrávce 18. kola první ligy nicméně připustil, že jeho postoj by se za určitých okolností mohl změnit. Momentálně se chce ale soustředit na práci u pražského celku, s nímž si dnes s předstihem zajistil první příčku po podzimní části soutěže.
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč. O Trpišovském se dlouhodobě spekuluje jako o jednom z kandidátů na pozici u národního týmu.
"Tu situaci vnímám, kam přijdu, tam se mě na to ptají. Nic se nemění, v rozehrané sezoně bych se o tom s nikým ani nebavil. Prioritu mám jasně danou, ale samozřejmě se nějaké věci mohou stát. Jedna věc může moje uvažování změnit. Uvidíme, jestli se to stane," řekl Trpišovský, nechtěl ale sdělit podrobnosti.
Vedení Fotbalové asociace ČR po úterním zasedání výkonného výboru oznámilo, že výběr se zúžil na dvě jména. Konkrétní osoby šéf FAČR David Trunda nepředstavil. Jasno o obsazení klíčového postu před březnovým play off o mistrovství světa chce mít nejpozději do vánočních svátků.
"Upřímně nás to trochu vyvádí z koncentrace, celý tým. Máme dva zápasy do konce roku, musíme se soustředit na ně. Já tu ambici nemám z toho důvodu, že mám rád klubový fotbal. Cítím ke Slavii pouto a odpovědnost k majiteli a klubu," ujistil Trpišovský.
Slavia dnes zvítězila v Teplicích díky dvěma gólům Mojmíra Chytila a má osmibodový náskok na druhou Spartu, která se v sobotu představí v Olomouci. Příští týden se odehraje poslední kolo před zimní pauzou.
"Je to další korálek, další vítězství a tři body na té naší cestě. Body ke konci podzimu a ze začátku jara jsou vždycky důležité. Není podstatné, kde jste v průběhu a v jakém měsíci, ale kde jste na konci sezony. Konečné umístění vám ale dělají zápasy, jako byl ten dnešní," podotkl Trpišovský.
Obhájci titulu si poradili s neoblíbeným soupeřem, na teplických Stínadlech zvítězili po třech duelech. V ligovém ročníku tak zůstávají jako poslední tým bez porážky. Za týden je čeká domácí utkání s Jabloncem, ještě předtím nastoupí v úterý v Lize mistrů na hřišti Tottenhamu.
"Musím pochválit všechny kluky. I když terén byl hodně kluzký a máme před Ligou mistrů, tak do toho dali všechno. Věděli jsme, že musíme mít nejen kvalitu, ale obstát i v nasazení, že si budeme muset ušpinit trenky a dres. Měli jsme tu poslední zápasy negativní sérii, takže si vítězství hodně vážíme," dodal devětačtyřicetiletý kouč.