Trpišovský: Barcelona je pojem fotbalu, Holeš a Douděra by měli být k dispozici
20. 1. 2026 – 16:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalistům Slavie by měli být na středeční zápas Ligy mistrů proti Barceloně k dispozici i obránci Tomáš Holeš a David Douděra, kteří kvůli drobným zdravotním problémům vynechali poslední duel zimní přípravy.
Na tiskové konferenci před utkáním v Edenu to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Španělského giganta považuje za pojem fotbalu, k úspěšnému výsledku podle něj bude potřeba odehrát zápas na absolutním maximu a bez sebemenších chyb.
Holeš s Douděrou chyběli Slavii v páteční generálce na soustředění ve Španělsku proti Brannu Bergen. "Po zdravotní stránce jsme na tom dobře. Celá příprava až na nějaké drobnosti proběhla dobře bez nějakého vážnějšího zranění. Byly tam nějaké drobné problémy u Tomáše Holeše a Davida Douděry, ale oba včera absolvovali trénink. Takže by měli být na zítra k dispozici," řekl Trpišovský.
Z afrického šampionátu se již vrátil obránce Igoh Ogbu, který s nigerijskou reprezentací v sobotu získal bronz. "Včera taky trénoval. Nebyl zraněný, ale byl mimo ten tým. V tuhle chvíli kromě hráčů, kteří nejsou na soupisce, je tým kompletní," pochvaloval si Trpišovský.
Jeho svěřenci si proti Barceloně zahrají potřetí, s katalánským gigantem se předtím utkali v Lize mistrů v roce 2019. Doma prohráli 1:2, venku remizovali 0:0. "Setkání s Barcelonou je pro mě neuvěřitelné. Kdyby mi to někdo v mých 18, 25, 30 letech řekl, že se zúčastním zápasu s Barcelonou, tak bych to bral jako absolutně nedosažitelné. Pro mě osobně je to obrovský svátek se utkat s týmem, který se desetiletí drží na absolutní špici. Jsou tam nejlepší hráči, nejlepší trenéři. Je to prostě pojem fotbalu," řekl Trpišovský.
"Už to, že když někdo někde hraje dobře na jakékoliv úrovni, tak se říká: 'Hrajete jak Barcelona'. Ať je to kdekoliv, i ve třetí třídě. Takže to samo o sobě mluví za vše, co to je prostě za giganta. Vážím si toho, že jsme mohli hrát (v roce 2019) ještě na starém Nou Campu, že jsme s nimi hráli i tady doma a že se toho prostě znovu zúčastním. Pro mě je to absolutní fotbalový gigant," vyznal se Trpišovský.
K tomu, aby jeho svěřenci měli šanci obrat Barcelonu v souboji šampionů svých zemí o body, by podle něj museli podat výkon blížící se dokonalosti. "V takovém zápase s takovým soupeřem musíte mít všechno v absolutním topu, fakt na největším levelu. Nemůžete si prostě dovolit dělat chyby, protože soupeř je potrestá. Asi ta nejtěžší věc je, jak vyvinout tlak na soupeře, když zakládá (akci) nebo je na míči. Potřebujete absolutní nasazení k tomu, abyste ho nenechali kombinovat. Musíte je dostupovat. Je těžké najít poměr toho, jaké riziko si můžete dovolit," řekl Trpišovský.
"Když získáte míč, tak jak přežít první represink toho soupeře. Neztratit hned balon, abyste nestrávili tolik času v defenzivě, protože to vám potom vezme síly. Umět si, v uvozovkách, odpočinout na balonu a nechat taky proběhnout soupeře. To jsou takové základní věci," mínil kouč.