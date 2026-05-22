Tropy už jsou za rohem! Meteorologové předpovídají letní žár
22. 5. 2026 – 8:58 | Magazín | BS
Víkend by měl přinést první letošní ochutnávku letního horka.
Meteorologové zpřesňují předpověď a vypadá to, že se opravdu rýsuje víkend, který pokoří psychologickou hranici třiceti stupňů nad nulou. Ještě před pár dny jsme se přitom báli přízemních mrazíků a řešili, aby nám ranní chlad neponičil úrodu.
Atmosférická změna však bude rychlá a místo svíček ve sklenících tak můžeme najednou chystat sluneční krémy a stolní větráky.
Největší šance k překonání třicítek bude podle meteorologů platit na jižní Moravě, v Polabí a v nížinách severozápadních a středních Čech. Na celém území republiky bychom se ale i tak měli pohybovat v rozmezí 25 - 30 °C.
Podobně vidí situaci i předpovědní agregát AccuWeather: Ten na sobotu uvádí 28 °C a na neděli pak 29 °C.
Model ECMWF očekává prakticky identická čísla – jako nejvyšší teplotu předpovídá 29 °C. Modely nicméně mívají tendence maxima trochu podhodnocovat a třicítka je proto určitě ve hře.
Ještě větší vedro by se podle ČHMÚ mělo přihnat v úterý: To meteorologové očekávají teploty až k 31 °C.