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Tropy jsou tady. ČHMÚ vydává varování před horkem: Vysoký stupeň nebezpečí!

18. 6. 2026 – 9:54 | Magazín | BS

Tropy jsou tady. ČHMÚ vydává varování před horkem: Vysoký stupeň nebezpečí!
zdroj: Profimedia.cz
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Dorazilo avizované oteplení a dorazilo v plné síle. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu dokonce vydali výstrahu.

O tom, že se prudce oteplí, mluvíme prakticky už od poloviny minulého týdne. Nebylo jen jisté, jak moc velká vedra vlastně přijdou. A nyní se ukazuje, že nejspíš budou mít pořádnou sílu.

Teploty stoupají prakticky od rána a zastaví se až u čísel začínajících trojkou. Odborníci z ČHMÚ proto vydali varování před velmi vysokými teplotami.

„Dnes po delší době opět teploty překonají tropickou třicítku. Nejvyšší teploty vylezou mezi 27 a 31 °C, na severovýchodě a východě území bude jen kolem 25 °C,“ uvádí ČHMÚ na sociální síti.

Zítra pak bude ještě tepleji: „V pátek (19. 6.) vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách a na jižní Moravě nad 31 °C. V sobotu (20. 6.) se teploty dostanou nad 31 °C na většině území, na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 °C,“ vysvětlují meteorologové.

„Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 °C. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ dodávají.

Výstraha kvůli velmi vysokým teplotám platí od zítřka a v sobotu má dokonce mapa na některých místech oranžovou barvu značící vysoký stupeň nebezpečí.

chmu 18062026 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí horko vystraha předpověď počasí jak bude
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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