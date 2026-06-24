Trik na letenky za pár korun: Batoh z Actionu do sebe vcucne celou skříň a aerolinky mají smůlu
24. 6. 2026 – 7:51 | Magazín | BS
Nečekaná vychytávka umožní cestovatelům jednoduše a naprosto legálně obejít spoustu vydřidušských poplatků.
Představte si, že ulovíte v akci letenku za pár stovek a už už se vidíte na pláži s nohama nahoře a bez jediné starosti na obzoru. Jenže na letišti přijde studená sprcha: Samotná letenka byla sice laciná, ale zavazadla stojí třikrát tolik co samotný let.
Poplatky za kufry u nízkonákladových aerolinek (jako je třeba Ryanair či WizzAir) jsou v poslední době velkým tématem. Ony na jednu stranu dávají smysl, na něčem se společnost zkrátka uživit musí.
Na druhou stranu doplácet tisíce za to, že si s sebou vezmete pár věcí, se samozřejmě nechce. Narvat do batůžku pod sedadlo věci na dlouhý víkend či rovnou celou dovolenou tak připomíná naprosto vyšinutý Tetris a dokupování příručních kufříků na kolečkách se zase zbytečně prodraží.
Na sociálních sítích ale momentálně boduje vychytávka, která problém když ne přímo řeší, tak velmi elegantně zjednodušuje: Action totiž do své stálé nabídky zařadil cestovní batoh s integrovaným vakuovým systémem. Za cenu 499 Kč jde o produkt, který mění pravidla hry.
Princip je přitom úplně jednoduchý: Uvnitř batohu najdete komoru, která funguje jako vakuový pytel. Nacpete do ní hromadu oblečení a pomocí jednosměrného ventilu z ní vysajete vzduch. Oblečení se smrskne na placku a vy si s sebou do letadla nesete opravdu jen šaty, nikoliv zbytečný vzduch.
Do podobného batohu úplně bez problémů nasoukáte dvakrát tolik oblečení co do normálního kufru, což ve finále ušetří klidně tisíce korun na poplatcích. A to už zkrátka stojí za pozornost.
Dvoudílná sada s vakuovým systémem za pětistovku je oproti zavedeným a značkovým cestovatelským batohům naprostý cenový extrém. Podobné produkty od prémiových výrobců startují na částkách kolem tří až pěti tisíc korun.
Což se ale samozřejmě muselo někde projevit: U diskontní verze z Actionu je tak nutné počítat s jistými kompromisy. Jde především o materiály: Látka a zipy nejsou stavěné na extrémní zacházení a pro měsíční přechod Pyrenejí tak raději zvolte něco jiného.
Jestliže ale chcete chytře vyzrát na letištní poplatky, sbalit si na víkend u moře pět outfitů místo dvou a ušetřené peníze za kufr raději utratit za dobré jídlo a koktejly na pláži, investice necelých pěti set korun do tohoto vakuového batohu se vám vrátí klidně už při prvním letu.