Trik, který by měl znát každý řidič: Rozpálené auto lze ochladit za deset vteřin a bez klimatizace
28. 7. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Vlna veder se vrací a rtuť teploměru bude v závěru týdne olizovat čtyřicítku. Nastoupit v takovém počasí do auta, které stálo celý den na slunci, se rovná dobrovolnému vstupu do rozpálené pece.
Volant pálí, nedá se dýchat a klimatizaci trvá minuty, než začne foukat něco jiného než horký fén. Existuje ale trik, který horký vzduch z kabiny vyžene dřív, než nastartujete.
Podle týdenní předpovědi ČHMÚ vystoupají ve čtvrtek a v pátek nejvyšší denní teploty na 34 až 39 °C. Auto na přímém slunci se pak chová jako skleník: německý autoklub ADAC uvádí, že teplota v interiéru odstaveného vozu přesáhne už po půl hodině v poledním slunci 50 °C a po hodině a půl se blíží 60 °C. Tmavé plasty a kůže teplo pohltí a nepustí ho ven.
Většina řidičů pak udělá přesný opak toho, co by měla: nastoupí do výhně, zavře se uvnitř a stočí klimatizaci na minimum. „Klimatizace pak musí ochlazovat vzduch, který má často i přes 50 stupňů. Mnohem lepší je nejprve auto krátce vyvětrat a teprve potom začít intenzivně chladit,“ vysvětluje pro Kupi.cz technik autoservisu Pavel Dvořáček.
Dveře jako obří píst: Jak na to?
Nejrychlejší způsob, jak vzduch vyměnit, koluje po sociálních sítích jako japonský dveřní trik. Zabere zhruba deset sekund:
- Odemkněte auto a stáhněte okénko u spolujezdce – a pouze to jedno.
- Přejděte k zavřeným dveřím řidiče.
- Otevřete je dokořán a pětkrát až šestkrát jimi rychle zapumpujte směrem k autu a od něj. Nezabouchávejte je, jen s nimi rázně kmitejte jako s vějířem.
Na parkovišti to vypadá komicky, fyzika ale funguje. Dveře se chovají jako píst: když se pohybují ven, vymetou před sebou vzduch a v kabině vzniká oblast nižšího tlaku, popisuje matematička Hannah Fry na webu Tom Rocks Maths. Horký vzduch odchází dveřmi, staženým okénkem se nasává chladnější zvenčí.
Zázrak nečekejte, klimatizaci to ale usnadní
Zázračné ochlazení to není, část rozpáleného vzduchu ale trik z kabiny opravdu vytlačí a teplota uvnitř se přiblíží okolnímu prostředí. Vyplatí se to i autu: o dvacet stupňů chladnější kabinu vychladí klimatizace rychleji a s nižší spotřebou.
Ostré teplotní přechody přitom nejsou zadarmo. „Rozdíl mezi venkovním a vnitřním klimatizovaným prostředím by neměl být větší než 5 až 7, maximálně 10 stupňů,“ upozorňuje přednosta Kliniky ORL Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Břetislav Gál. Rychlé prochlazení podle něj během několika minut přivodí katar horních cest dýchacích – rýmu, chrapot i bolest v krku. Jeho nejčastějšími pacienty jsou lidé, kteří v rozpáleném autě pustí klimatizaci naplno.
Proud vzduchu proto miřte nahoru nebo na čelní sklo, ne přímo na zpocenou hruď a obličej, a teplotu nastavte kolem 21 až 24 °C. Na minimum ji stáčet nemusíte, moderní systémy chladí naplno i při rozumně nastavené hodnotě.