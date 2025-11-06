Tři znamení zvěrokruhu, kterým prospívá zima. Komu se lépe přemýšlí a kdo se dočká inspirace?
6. 11. 2025 – 8:20 | Magazín | BS
Ne každý potřebuje ke štěstí vedro a prosluněné pláže. Některá znamení spíš rozkvetou, když teplota padá dolů.
Vodnář
Příjemný chlad s sebou nese jistý náboj kreativity a individualismu, který výborně rezonuje s mentálním nastavením Vodnářů.
Jejich znamení se všeobecně často spojuje se zimou jako s ročním obdobím. Lepší ostrovtip a čistou hlavu ale mají už na podzim, když si mohou užít znamenitou vzpruhu v podobě chladivých procházek následovaných hřejivým šálkem oblíbeného nápoje.
Jak přestane pálit slunce, Vodnářům jde všechno lépe od ruky a na své zimní plány proto nikdy nedají dopustit.
Býk
Málokdo si užívá zimu a skutečnost, že konečně není potřeba se sprchovat každých dvacet minut kvůli horkům, víc než Býk.
Jakmile se trochu ochladí, Býci jakoby ožili. Jakoby snad měli v plánu pravý opak zimního spánku: Přijde příliv inspirace, potřeba tvořit a nechat se strhnout pomalu se vkrádajícím svátečním duchem.
Inspirace se může projevit všelijak: Novými ozdobami v domu, uměleckou tvorbou nebo třeba nutkavou chutí vyrobit pořádnou tematickou podzimní hostinu. Klesající teploty se totiž pozorují zdaleka nejlépe třeba od misky burgundského hovězího na víně.
Štír
Svět se s padající teplotou zpravidla zpomaluje ve svém shonu, což mimořádně vyhovuje Štírům. Nemusí se bát intenzivního společenského nátlaku, místo toho si konečně trochu odpočinou a utřídí si myšlenky.
Něžný, laskavý a příjemně chladný vzduch bere Štíry do jiných světů a nechává je v hlubokém zamyšlení lépe poznat své vlastní já. A takovou cestu občas potřebuje zkrátka každý.
Studené počasí navíc poskytuje důvod vyhrabat z prádelníku útulné chlupaté deky a postavit na stůl obří hrnky čaje. A na pocit útulnosti nedá dopustit žádný Štír.