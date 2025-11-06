Dnes je čtvrtek 6. listopadu 2025., Svátek má Liběna
Počasí dnes 12°C Skoro jasno

Tři znamení zvěrokruhu, kterým prospívá zima. Komu se lépe přemýšlí a kdo se dočká inspirace?

6. 11. 2025 – 8:20 | Magazín | BS

Tři znamení zvěrokruhu, kterým prospívá zima. Komu se lépe přemýšlí a kdo se dočká inspirace?
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Ne každý potřebuje ke štěstí vedro a prosluněné pláže. Některá znamení spíš rozkvetou, když teplota padá dolů.

Vodnář

Příjemný chlad s sebou nese jistý náboj kreativity a individualismu, který výborně rezonuje s mentálním nastavením Vodnářů. 

Jejich znamení se všeobecně často spojuje se zimou jako s ročním obdobím. Lepší ostrovtip a čistou hlavu ale mají už na podzim, když si mohou užít znamenitou vzpruhu v podobě chladivých procházek následovaných hřejivým šálkem oblíbeného nápoje.

Jak přestane pálit slunce, Vodnářům jde všechno lépe od ruky a na své zimní plány proto nikdy nedají dopustit.

Býk

Málokdo si užívá zimu a skutečnost, že konečně není potřeba se sprchovat každých dvacet minut kvůli horkům, víc než Býk.

Jakmile se trochu ochladí, Býci jakoby ožili. Jakoby snad měli v plánu pravý opak zimního spánku: Přijde příliv inspirace, potřeba tvořit a nechat se strhnout pomalu se vkrádajícím svátečním duchem.

Inspirace se může projevit všelijak: Novými ozdobami v domu, uměleckou tvorbou nebo třeba nutkavou chutí vyrobit pořádnou tematickou podzimní hostinu. Klesající teploty se totiž pozorují zdaleka nejlépe třeba od misky burgundského hovězího na víně.

Štír

Svět se s padající teplotou zpravidla zpomaluje ve svém shonu, což mimořádně vyhovuje Štírům. Nemusí se bát intenzivního společenského nátlaku, místo toho si konečně trochu odpočinou a utřídí si myšlenky.

Něžný, laskavý a příjemně chladný vzduch bere Štíry do jiných světů a nechává je v hlubokém zamyšlení lépe poznat své vlastní já. A takovou cestu občas potřebuje zkrátka každý.

Studené počasí navíc poskytuje důvod vyhrabat z prádelníku útulné chlupaté deky a postavit na stůl obří hrnky čaje. A na pocit útulnosti nedá dopustit žádný Štír.

Tagy:
horoskop
Zdroje:
Vlastní
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Když se daří, tak se daří! Slavný zpěvák koupil zbrusu novou vilu. Víme za kolik

Následující článek

Schick vstal z lavičky a zařídil výhru Leverkusenu v Lize mistrů na půdě Benficy

Nejnovější články