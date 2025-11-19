Tři znamení zvěrokruhu, která v zimě objeví vnitřní klid
19. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS
Přichází období ticha, klidu, reflexe a léčivého zpomalení. Tři znamení z toho budou mít největší prospěch.
S kratšími dny, pochmurnou oblohou, rtutí teploměru padající k nule, či dokonce pod ní, všichni přirozeně trochu zpomalíme. Některá znamení ale ladí hlubší frekvence s nebývalou lehkostí.
Ryby
Ryby bývají intuitivní a citlivé, v zimě se díky tomu mohou těšit na opravdový vnitřní rozkvět.
Snění, duchovní hledání, a co je ještě lépe, také duchovní nalezení probíhá daleko lépe v tichu a klidu, k čemuž se bude letošní zima mimořádně hodit.
Obzvlášť příznivý bude v tomto ohledu prosinec a první polovina ledna, kdy mohou přijít hluboká uvědomění a nezvyklé vize. Pokud se nebudete bát jim důvěřovat, objevíte vnitřní mír a lék na dávné šrámy.
Kozoroh
Kozorozi rádi budují, plánují a udržují řád i pořádek. Pomalu, ale jistě. A právě proto jim vyhovuje zima, kdy mohou zpomalit, ohlédnout se a s jasnou myslí zhodnotit, co a jak proběhlo.
Právě v tu chvíli pochopíte, že trápení, která jste si s sebou nesli skoro celý rok, už je na čase opustit a uvědomit si, že i v sebezlejších chvílích existuje světlo naděje.
Pochopení vlastních hodnot a zlepšené sebepoznání vás pak bude moci naplnit vnitřním klidem. A jako takoví se pak můžete stát inspirací i pro ostatní: Jako správní tiší, ale rozhodní vůdci.
Rak
Raci bývají plní emocí a vztahu k rodině i domovu. Není proto divu, že v zimě, která právě poskytuje víc času k péči o domov a vše se ve skutečné i metaforické rovině obrací směrem dovnitř, je Rak jako doma.
Vnitřní rovnováha bude mít pro Raky vůni skořice a pomeranče a bude znít smíchem příjemných chvil strávených s blízkými a milovanými.
Kdo se nechá pohltit, nebude litovat: Dočká se duševního uzdravení a naplňujícího pocitu, že je přesně tam, kde být má.