Tři věci, kvůli kterým muži ve vztahu zůstávají. Nejsou to dokonalé večeře ani bezchybný vzhled
19. 6. 2026 – 17:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se mluví o dlouhodobých vztazích, často se objevují rady o tom, jak být přitažlivější, jak partnera více překvapovat nebo jak si udržet jiskru. Psychologické výzkumy ale ukazují, že stabilní vztahy stojí na mnohem méně nápadných základech.
Odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají partnerskými vztahy, se shodují v jednom. Muži ani ženy většinou nezůstávají ve vztahu kvůli dokonalosti. Zůstávají tam, kde se cítí přijímání, respektovaní a kde mohou být sami sebou.
Má vlastní život a nespoléhá na partnera ve všem
Mnoho lidí si myslí, že čím více času spolu partneři tráví, tím je vztah pevnější. Výzkumy ale ukazují, že zdravá míra samostatnosti a osobní autonomie patří mezi důležité faktory spokojenosti ve vztahu. Lidé, kteří mají své zájmy, přátele a vlastní identitu, bývají ve vztazích spokojenější a stabilnější.
To neznamená, že partnera nepotřebují. Jen na něm nestaví celé své štěstí. Právě tato vnitřní stabilita bývá velmi přitažlivá.
Říká otevřeně, co cítí
Jedním z nejčastějších důvodů partnerských konfliktů není rozdílný názor, ale špatná komunikace. Renomovaný americký psycholog John Gottman ve svých výzkumech opakovaně ukázal, že kvalita komunikace patří mezi nejsilnější prediktory dlouhodobé spokojenosti ve vztahu.
Když jeden partner očekává, že druhý bude číst mezi řádky, vzniká prostor pro nedorozumění. Otevřené vyjadřování potřeb, přání i nespokojenosti vytváří mnohem bezpečnější prostředí než hádanky a domněnky.
Respektuje jeho samostatnost
V dlouhodobých vztazích se někdy stává, že jeden partner začne druhého příliš kontrolovat. Připomíná mu povinnosti, organizuje jeho čas nebo za něj rozhoduje. Z dobrého úmyslu se může stát zdroj napětí.
Výzkumy založené na teorii sebeurčení ukazují, že lidé potřebují vedle blízkosti také pocit autonomie a respektu ke svým rozhodnutím. Vztahy bývají stabilnější tehdy, když si partneři navzájem důvěřují a nesnaží se jeden druhého řídit.
Nejde o to být dokonalá
Možná nejzajímavější zjištění psychologů je, že dlouhodobé vztahy nestojí na bezchybnosti. Výzkumy ukazují, že mnohem důležitější jsou vzájemný respekt, důvěra, schopnost řešit konflikty a zachování vlastní identity.
Muži většinou neopouštějí vztahy proto, že partnerka neumí perfektně vařit nebo že už nevypadá jako na začátku vztahu. Stejně tak ženy nezůstávají kvůli drahým dárkům. To, co drží lidi pohromadě nejdéle, bývá mnohem prostší – pocit bezpečí, respektu a vzájemného porozumění.