Tři obyčejné bylinky, u nichž výzkumy odhalily překvapivě silné účinky na zánět, srdce a imunitu
14. 7. 2026 – 6:30 | Magazín | BS
Kurkuma, česnek a zázvor umí bojovat se záněty, vysokým tlakem i oslabenou imunitou – jenže drtivá většina z nás je připravuje úplně špatně. Stačí jeden trik a z běžné kuchyňské spíže uděláte mocnou přírodní lékárnu.
Nejzajímavější objevy moderní medicíny někdy začínají docela prostou otázkou: Proč se určité rostliny používají v různých koutech světa už celá tisíciletí? Výzkumníci postupně zjistili, že za tradicí předávanou z generace na generaci stojí velmi reálné biologické účinky. Dnes patří tyto tři suroviny mezi nejlépe prozkoumané léčivé rostliny na světě. Přestože je najdete snad v každém supermarketu, jejich pravý potenciál zná jen málokdo.
Kurkuma: Bez jedné drobnosti je téměř k ničemu
Když laboratorní experimenty poprvé ukázaly, že účinná látka kurkumin dokáže tlumit zánětlivé procesy v těle, očekávání lékařů vyletěla strmě vzhůru. Jenže první reálné testy na lidech přinesly obrovské zklamání. Zdálo se, že zázrak se nekoná.
Vysvětlení ale bylo mnohem prozaičtější než nefunkčnost látky. Šlo o její mizerné vstřebávání. Zlatý prášek totiž z velké části jen projde naším trávicím traktem, aniž by se dostal do krve. Průlom přinesla až slavná klinická studie, která odhalila, že obyčejný černý pepř obsahuje piperin. Tato látka dokáže zvýšit vstřebatelnost kurkuminu o neuvěřitelných 2 000 procent (tedy dvacetinásobně). Když vědci začali kurkumu testovat v této kombinaci, rázem zaznamenali u pacientů zmírnění bolesti kloubů i lepší kondici cévních stěn.
Praktický tip: Pokud používáte kurkumu při vaření, nikdy nezapomeňte přidat špetku pepře a trochu kvalitního tuku, například olivového oleje. Kurkumin je totiž rozpustný v tucích a tato jednoduchá kombinace pomůže tělu využít z něj naprosté maximum.
Česnek: Největší chybu děláte rovnou u prkénka
Je to možná k nevíře, ale ta nejdůležitější a nejzdravější látka se v celém stroužku česneku vlastně vůbec nenachází. Alicin, který stojí za typickým štiplavým aroma i obrovskou léčivou silou, totiž vzniká jako obranný mechanismus rostliny až ve chvíli, kdy česnek narušíte – tedy nakrájíte nebo rozmačkáte.
Dnes je česnek bedlivě zkoumán kardiology. Metaanalýzy prokazují, že u lidí s vysokým krevním tlakem dokáže pravidelné užívání česnekových extraktů významně snížit hodnoty systolického i diastolického tlaku. Vědci se zaměřují i na jeho působení na imunitní systém, kde zkracuje dobu trvání běžných respiračních infekcí.
Praktický tip: Mnoho lidí udělá fatální chybu. Česnek rozmačkají a okamžitě ho hodí na rozpálenou pánev. Tím ale proces tvorby alicinu okamžitě zastaví. Správný postup? Česnek rozmačkejte a nechte ho na prkénku přesně 10 minut odpočívat. Teprve pak ho přidejte do jídla. Získáte tak plnou dávku zdravotních benefitů.
Zázvor: Překvapivý ničitel bolesti i zánětů
U zázvoru šli vědci zpočátku na jistotu. Testovali ho jako lék na zklidnění rozbouřeného žaludku a výsledky byly tak fascinující, že se stal suverénní jedničkou pro zmírnění cestovní i těhotenské nevolnosti. Tím ale jeho příběh teprve začínal.
Ukázalo se, že aktivní látky zvané gingeroly a shogaoly neovlivňují jen trávení, ale fungují jako tvrdí bojovníci proti zánětům. Pozdější klinické studie prokázaly, že zázvor urychluje regeneraci, mírní bolesti svalů po fyzické zátěži a přináší úlevu namáhaným kloubům. Navíc podporuje rychlejší vyprazdňování žaludku, což vysvětluje, proč hrnek zázvorového čaje po těžkém obědě funguje lépe než cokoliv jiného.
Praktický tip: Není zázvor jako zázvor. Během sušení se část gingerolů přeměňuje na shogaoly, které mají ještě o něco razantnější farmakologické účinky. Čerstvý kořen je ideální do čaje a asijských jídel pro okamžitou úlevu trávení, zatímco ten sušený (v podobě koření do pečiva nebo ovesných kaší) je skvělý pro dlouhodobé prohřátí a protizánětlivou péči o tělo.