Tři měsíce maminkou! Veronika Khek Kubařová jen září: "Obrovská láska, štěstí a vděčnost"
26. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavná herečka prozradila, jak probíhá její nové dobrodružství. Mateřství jí totiž od pohledu sluší.
Oblíbená a půvabná herečka Veronika Khek Kubařová dostala před třemi měsíci ten nejvytouženější dárek: Stala se maminkou.
Mezi lidi si poprvé od porodu vyrazila až zhruba před dvěma týdny. A byť se samozřejmě tak nějak automaticky a zdvořile říká, že to novým maminkám sluší, u Veroniky nebylo potřeba předstírat: Vypadá samým štěstím jak vyměněná.
Jak nicméně potvrdí každý rodič, není každý den posvícení a péče o dítě si samozřejmě žádá maximální pozornost a úsilí, takže si člověk začne vážit i takové věci, jakou je možnost se normálně vyspat: „Když spím, tak je svět barevnější, když nespím, tak je to místy mučení, ale to tak prostě je a za tím vším je obrovská láska, štěstí, vděčnost a pokora,“ prozradila Veronika pro eXtra.cz.
„Myslím, že se člověk se svým potomkem sžívá celý život. Ta období se mění, teď myslím i tu pubertu, ale samozřejmě poznáváme se, každý den přichází něco nového, je to krásné,“ pochvalovala si.
Úplný klid ale nemá ani od práce: „Už jsem měla nějaké rozhovory ohledně audioknih, které jsem teď načítala, takže k tomu byly nějaké rozhovory a to bylo poprvé, co jsem před sebou viděla kameru, ale takhle na nějaké větší akci, to jsem asi poprvé,“ zamyslela se.
Nyní si ale především chce vychutnávat mateřství, překotný návrat do plného pracovního nasazení proto neplánuje.
„Já mám štěstí, že ta práce je taková, že může být na hodinu či dvě, třeba to načítávání audioknih, že se může využít spánek miminka. Snad netrpí tím, že nejsem přítomná, ale nechci o to přijít. Je to zázračné období, moje velké přání. Nějakou práci časem dělat budu, takhle nárazově, ale že bych úplně odpočítávala minuty, kdy se zase vrátím, tak to ne. Nechci přijít o tuhle vzácnost,“ svěřila se.
