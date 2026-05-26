Trest za to, že nemáte děti. Daň ze samotářství už v Česku skrytě luxuje účty
26. 5. 2026 – 7:32 | Magazín | Jiří Rilke
Že představa finančního trestu za volbu nemít děti zní jako ze sci-fi? Pozor, v Česku už tenhle systém funguje.
Rozhodnout se nemít děti nebo žít takzvaně „single“ bylo ještě donedávna považováno za čistě osobní volbu každého z nás. Se zrychlujícím se stárnutím populace a klesající porodností ale státním pokladnám po celém světě začíná zvonit umíráček.
A politici začínají panikařit.
Místo toho, aby rodiny k rození dětí motivovali, často radši volí bič. Je to přeci jen snadnější než cukrovat.
Návrat sovětských manýrů
Při hledání průkopníka ve zdaňování bezdětnosti se musíme podívat na východ. Od roku 1941 až do rozpadu totiž v SSSR platila krutá daň z bezdětnosti (lidově přezdívaná „daň z varlat“). Každý bezdětný muž od 20 do 50 let a bezdětná vdaná žena do 45 let museli státu odevzdávat 6 % ze svého platu. A to jen proto, že neprodukovali nové občany.
Bez občanů se totiž socialistická utopie buduje těžko, jak víme. Ona to není žádná sláva ani s nimi, ale to už odbíháme od tématu.
Že jde o mrtvou historii? Kdepak. V současném Rusku, které v důsledku války a demografického kolapsu čelí nejnižší porodnosti od roku 1999, se tento návrh vrací na stůl v plné síle.
Jak informoval asijský zpravodajský portál The Asia Business Daily, poslanec ruské Státní dumy Jevgenij Fjodorov i zástupci ruské Občanské komory aktuálně nahlas a zcela vážně požadují znovuzavedení této 6% srážky ze mzdy pro nerodiče.
Britské pobouření: Negativní přídavky na děti
Myšlenka finančně trestat bezdětné ale není jen doménou východních diktatur. Před nedávnem vyvolal mediální bouři britský demografický expert Dr. Paul Morland, když na stránkách listu The Sunday Times navrhl zavést takzvaný „negativní přídavek na děti“.
V podstatě navrhl uvalit na Brity bez dětí speciální daň, ze které by se dotovaly rodiny. Jak glosoval magazín New Statesman, návrh vyvolal ve společnosti značnou nevoli. Bezdětní lidé se ohradili s tím, že jejich daně už teď financují veřejné školství a pediatrickou péči, kterou sami nikdy nevyužijí. Trestat je další daní za to, že si v současné ekonomické krizi zkrátka nemohou dovolit hypotéku a založení rodiny, považují Britové za postavené na hlavu.
Skrytá daň drtí korejské singles
Zatímco v Evropě se o nové dani „jen“ mluví, v Jižní Koreji už existuje. Země má vůbec nejnižší porodnost na světě a vláda v zoufalé snaze o nápravu přesouvá obrovské daňové úlevy na rodiny. Výsledek? Skrytá daň ze samotářství.
Jak letos upozornil deník The Korea Times, svobodní a bezdětní Korejci (často právě třicátníci, kteří budují kariéru) odvádějí státu 24,7 % ze svých příjmů na daních a odvodech. Oproti tomu domácnost s jedním živitelem a dětmi odvádí pouze 13,5 %. A to už je dost velký rozdíl na to, aby měli bezdětní pocit, že je stát tak trochu vykořisťuje.
U nás už to beztak máme
Když se podíváme do České republiky, zjistíme, že svou „daň z bezdětnosti“ také dávno máme. A funguje úplně stejně jako v Koreji.
Dokládají to aktuální data z reportu OECD Taxing Wages 2025. Jak analyzoval finanční a ekonomický portál Kurzy.cz, u průměrně vydělávajícího bezdětného zaměstnance v Česku činí daňové zatížení přes 40 procent. Pokud jste třicátník, žijete sám a nemáte potomky, odvedete na daních a pojistném znatelně více, než je průměr vyspělých zemí OECD.
Pokud ale vedle vás v kanceláři sedí kolega se stejným platem, který má doma rodinu se dvěma dětmi, jeho odvodová zátěž strmě padá. Rozdíl mezi daňovým klínem bezdětných a zaměstnanců s rodinou je u nás kvůli významnému daňovému zvýhodnění výrazně vyšší než průměr v zahraničí. Bezdětní zaměstnanci tak dotují státní sociální a rodinnou politiku.
Skutečný náraz ale pro české singles by ale teprve mohl přijít s postupující krizí průběžného důchodového systému.
Už před několika lety se projednával návrh, podle kterého by bezdětní lidé měli odvádět státu vyšší sociální pojištění než rodiče s odůvodněním, že do systému „nedodali budoucí plátce“.
Uvidíme, zda někoho napadne tento návrh podat znova a zda jednou volba nemít děti nepřestane být jen soukromou záležitostí a nestane se drahým luxusem.